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صحة

الصحة الروسية تكشف: ثلث السكان يعانون من السمنة

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:14
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قال نائب وزير الصحة يفغيني كامكين إن كل ثالث روسي يعاني من السمنة، بينما سجلت الإحصاءات الرسمية ما يقرب من 2.5 مليون مصاب بالسمنة.
وفقا للبيانات الرسمية، يعاني ما يقرب من 2.5 مليون شخص في روسيا من السمنة، ولكن في الواقع، يعاني كل ثالث روسي من هذا المرض. أعلن ذلك نائب وزير الصحة الروسي إيفغيني كامكين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
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وقال كامكين في ندوة "السمنة وباء عالمي في القرن الحادي والعشرين": "تدل إحصاءات عام 2023 على أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة التي تم تسجيلها رسميا هو ما يقرب من 2.5 مليون شخص، أي 2٪ من سكان البلاد. وهذه هي الإحصاءات الرسمية، لكن عددهم أكبر بكثير، ويمكن أن يصل إلى ثلث إجمالي السكان".
وأشار كامكين إلى أنه من الضروري الآن في روسيا التعرف على هؤلاء المرضى وتقديم العلاج المناسب أو توجيه توصيات لهم بشكل صحيح، لأن السمنة تسبب أضرارا اقتصادية جسيمة للبلاد تصل إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما استشهد نائب وزير الصحة بالإحصاءات الدولية، حيث قال:" وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في العالم بمقدار ثلاث مرات خلال الأربعين عاما الماضية. وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة الإصابة بالسمنة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و19 سنة من 1% إلى 7%".
وأضاف:"وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن السمنة مسؤولة عن 2.8 مليون حالة وفاة، ما يشكل نسبة 4.8% من عدد الوفيات الإجمالي". (RT)
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