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صحة

تعاني من النسيان؟.. فيتامينات مهمة عليك تناولها

Lebanon 24
10-06-2024 | 15:00
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يعانى الكثير منا من عدم التركيز والنسيان من وقت لآخر، وفي حين أن عوامل مثل الإجهاد والتعب وأنماط الحياة المزدحمة يمكن أن تساهم جميعها في هذه المشاعر، إلا أن أحد العوامل التي يتم التغاضي عنها غالبًا هو نقص عنصر غذائي حيوى قد يسبب هذه الحالة وهو فيتامين ب 12، وفقًا لموقع "Boldsky".

 يلعب فيتامين ب 12، الذي يشار إليه غالبًا باسم "فيتامين الطاقة"، دورًا حاسمًا في دعم الوظيفة الإدراكية، حيث يساهم في تخليق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تنظيم المزاج والتركيز والذاكرة والانتباه، بجانب تكوين خلايا الدم الحمراء، وتوليف الحمض النووي، وتعزيز الصحة العصبية، ويوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

 فيما يلى.. علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12:

 - الشعور بالتعب والضعف وانخفاض مستويات الطاقة.

 - ضعف الذاكرة والنسيان وصعوبة حفظ المعلومات الجديدة، مما يؤثر على قدرتهم على التركيز واسترجاع التفاصيل بدقة.

 - ضعف التركيز والتأثير على الوظيفة الإدراكية والانتباه.

 - تقلب المزاج مثل الاكتئاب والقلق وعدم الاستقرار العاطفي.

- الأعراض العصبية، وتشمل الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، وضعف العضلات، ومشاكل في التوازن، وصعوبة المشي.

 فيما يلى، عواقب نقص فيتامين ب 12 غير المعالج:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 على المدى الطويل إلى تلف الأعصاب، والتدهور المعرفي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر، وتفاقم الحالات الصحية الموجودة لديك مثل فقر الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف وظيفة المناعة.

 علاج نقص فيتامين ب 12:

- المصادر الغذائية

قُم بدمج الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 في نظامك الغذائي، بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة، وبالنسبة للنباتيين، فكر في تناول الأطعمة النباتية المدعمة مثل حليب الصويا المدعم والخميرة الغذائية وحبوب الإفطار المدعمة.

 - المكملات الغذائية

إذا كنت غير قادر على تلبية احتياجاتك من فيتامين ب12 من خلال النظام الغذائي وحده، ففكر في تناول مكملات فيتامين ب12 يوميًا.

 - إجراء اختبارات الدم المنتظمة

قُم بإجراء اختبارات دم منتظمة لمراقبة مستويات فيتامين ب 12 لديك وتحديد أي نقص في وقت مبكر، وبناءً على نتائج الاختبار، يمكن للطبيب أن يوصي بالمكملات الغذائية المناسبة أو إجراء التعديلات الغذائية لتحسين تناول فيتامين ب 12.

  تعديلات نمط الحياة

اعتماد عادات نمط حياة صحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقنيات إدارة التوتر، والنوم الكافي، لتحسين امتصاص فيتامين ب 12 والاستفادة منه. (اليوم السابع)

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