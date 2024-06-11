خلال مواسم العطلات... كيف تحمي نفسك من أمراض السفر؟

أمراض وتعب السفر من أكثر الأعراض شيوعا خلال مواسم العطلات. فقد تنغص عليك الأمراض المعدية، على اختلاف أشكالها رحلتك.

ووفق خبراء فإن تغير الجو والطعام وإضطراب الساعة الداخلية للجسم قد تكون من أكثر الأعراض شيوعا.

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وينصح أطباء بالتأكد من كل منطقة قبل السفر إليها.. ومعرفة إذا ما كانت بحاجة إلى لقاح أو أدوية معينة.





ويوضح أستاذ أمراض الباطنة، الدكتور عبد الهادي خضر، خلال مداخلته لبرنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية":

هنالك العديد من المصادر المحتملة لانتقال عدوى الأمراض للمسافرين أثناء تنقلاتهم، مثل ملامسة بعض الأشياء أو استنشاق الهواء وغيرها.

عند السفر إلى وجهات مثل إفريقيا أو غيرها من المناطق التي توجد فيها الحيوانات، يصبح من الضروري الالتزام بغسل اليدين بعد التعامل مع هذه الحيوانات، حتى وإن كانت أليفة، نظرًا لقدرتها على نقل الأمراض.

يعد الجهازين التنفسي والهضمي من المصادر الشائعة التي قد تؤدي إلى انتقال العدوى للمسافرين.

يمكن الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي أثناء التواجد في وسائل النقل العامة عبر الالتزام بوضع كمامة لتغطية الوجه.

قد تؤدي أمراض الجهاز الهضمي إلى حدوث الإسهال أو القيء نتيجة تناول المياه غير النقية أو استهلاك الفواكه والخضروات دون غسلها، وبالتالي، من الضروري للغاية التأكد من معرفة طبيعة المياه الصالحة للشرب في الوجهة التي يُعتزم السفر إليها.

من الضروري الاطلاع على موقع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) قبل السفر إلى أي وجهة، حيث يساعد هذا في التعرف على الوضع الصحي السائد في الوجهة المستهدفة وكذلك التطعيمات اللازمة لضمان سلامتك أثناء الزيارة.

يُوصى عند السفر باصطحاب الأدوية اللازمة لمعالجة حالات اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

غالبية الأمراض التي قد ينقلها المسافر أثناء السفر هي أمراض فيروسية. في هذه الحالات، يمكن تناول الأدوية للتخفيف من الأعراض مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وغيرها. (سكاي نيوز)