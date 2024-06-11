Advertisement

صحة

نوع من الخضار فوائده تجعله أهم خيار لك على مائدتك في الصيف

Lebanon 24
11-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1210591-638537299908492064.jpg
Doc-P-1210591-638537299908492064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الكثير من الخضراوات نافعة وصحية في فصل الصيف ومفيدة للصحة والجسم، فالجسم يحتاج للكثير من الإمداد بالمياه، والطعام الغنى بالمياه أيضا، وذلك لحمايته من الجفاف وضعف الترطيب وقلة المغذيات، وهي من الأشياء التي يصبح الجسم معرضا لها بنسبة كبيرة خلال ليالى الصيف الحارة، فالجسم يبدأ في الوهن والضعف إذا لم يتم إمداده بالطعام والشراب الصحى الكافي، شريطة أن تكون هذه الخيارات صحية.

 وفقا لتقرير نشر في موقع relish  المعني بالصحة العامة والغذاء، فإن الخس الورقى أحد أهم وأفضل الخيارات التي يمكن الإعتماد عليها خلال أيام الصيف، لابد من إدخاله في أغلب وجبات اليوم، من خلال طبق السلطة أو تناوله على حالته، وذلك يرجع لفوائده المضاعفة خلال أيام الصيف، فكلنا نعي أهمية الخس كخضار ورقى يحتوى على الكثير من المياه ولكن في الصيف تتضاعف فوائده على النحو التالي: 

-يحافظ على الجسم ضد الجفاف وضعف الترطيب وأعراضه الخطيرة على الجسم،  مثل الرعشة واضطراب التركيز، واضطراب التوازن، لذلك يحافظ الخس على الجسم محمي من الضعف العام.

 -يزيد ترطيب الجسم وبالتالى يحمي من الإعياء في الصيف.

 -يقوي الجسم نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية وبالتالي يشعر الإنسان بالامتلاء فترة جيدة.

 -يحمي الجسم من تشقق الجلد المعروف لإحتوائه على الفيتامينات، ومضادات الأكسدة التي تعزز ترطيب البشره ومنع جفافها.

 -احتوائه على مضادات أكسدة تقاوم الضعف العام وتأكسد خلايا الجسم، وبالتالى الشعور بالترطيب.

 -لا تقل أهميته عن أهميه المياه التي يتناولها الإنسان خلال فصل الصيف، لاحتوائه بنسبة كبيرة على المياه في تكوينه، لذا فهو يزيد من ليترات المياه التي يجب عليك تناولها يوميا، والتى تزيد عن ٣ لترات يوميا.

 -يعزز من الطاقة برغم سعراته الحرارية المنخفضة ولكنه يعزز من القوة والنشاط.

 -لا يزيد الوزن وبالتالى يساعد متبعي الرجيم على نجاح أنظمتهم الغذائية التي غالبا ما تضطرب خلال فصل الصيف. (اليوم السابع)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2024-06-11
12:30 | 2024-06-11
10:30 | 2024-06-11
08:22 | 2024-06-11
04:21 | 2024-06-11
03:51 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24