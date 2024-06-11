نوع من الخضار فوائده تجعله أهم خيار لك على مائدتك في الصيف

الكثير من الخضراوات نافعة وصحية في فصل الصيف ومفيدة للصحة والجسم، فالجسم يحتاج للكثير من الإمداد بالمياه، والطعام الغنى بالمياه أيضا، وذلك لحمايته من الجفاف وضعف الترطيب وقلة المغذيات، وهي من الأشياء التي يصبح الجسم معرضا لها بنسبة كبيرة خلال ليالى الصيف الحارة، فالجسم يبدأ في الوهن والضعف إذا لم يتم إمداده بالطعام والشراب الصحى الكافي، شريطة أن تكون هذه الخيارات صحية.

وفقا لتقرير نشر في موقع relish المعني بالصحة العامة والغذاء، فإن الخس الورقى أحد أهم وأفضل الخيارات التي يمكن الإعتماد عليها خلال أيام الصيف، لابد من إدخاله في أغلب وجبات اليوم، من خلال طبق السلطة أو تناوله على حالته، وذلك يرجع لفوائده المضاعفة خلال أيام الصيف، فكلنا نعي أهمية الخس كخضار ورقى يحتوى على الكثير من المياه ولكن في الصيف تتضاعف فوائده على النحو التالي:

-يحافظ على الجسم ضد الجفاف وضعف الترطيب وأعراضه الخطيرة على الجسم، مثل الرعشة واضطراب التركيز، واضطراب التوازن، لذلك يحافظ الخس على الجسم محمي من الضعف العام.

-يزيد ترطيب الجسم وبالتالى يحمي من الإعياء في الصيف.

-يقوي الجسم نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية وبالتالي يشعر الإنسان بالامتلاء فترة جيدة.

-يحمي الجسم من تشقق الجلد المعروف لإحتوائه على الفيتامينات، ومضادات الأكسدة التي تعزز ترطيب البشره ومنع جفافها.

-احتوائه على مضادات أكسدة تقاوم الضعف العام وتأكسد خلايا الجسم، وبالتالى الشعور بالترطيب.

-لا تقل أهميته عن أهميه المياه التي يتناولها الإنسان خلال فصل الصيف، لاحتوائه بنسبة كبيرة على المياه في تكوينه، لذا فهو يزيد من ليترات المياه التي يجب عليك تناولها يوميا، والتى تزيد عن ٣ لترات يوميا.

-يعزز من الطاقة برغم سعراته الحرارية المنخفضة ولكنه يعزز من القوة والنشاط.

-لا يزيد الوزن وبالتالى يساعد متبعي الرجيم على نجاح أنظمتهم الغذائية التي غالبا ما تضطرب خلال فصل الصيف. (اليوم السابع)