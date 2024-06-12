طرق للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب معقدة، لأنها تشمل حالات قد تؤدي إلى أنواع مختلفة من المضاعفات، وما يجعل الأمور أسوأ هو أن معظم أمراض القلب تكون صامتة، مما يعني أنها إما تأتي بدون أعراض، أو إذا ظهرت، فغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين حالات حميدة أخرى.

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب، فإن تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد. وتشمل هذه:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب الأطعمة الغنية بالفيتامينات الدهون المشبعة والملح والسكر يمكن أن يمنع أمراض القلب.

التخفيف من العادات الاستهلاكية السيئة مثل التدخين وغيرها.

النشاط البدني المنتظم.

إدارة ضغط الدم والسكري والكوليسترول.

إدارة التوتر والقلق.

اتباع عادات النوم الجيدة. (اليوم السابع)