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صحة
وظائف تحمي الذاكرة عن طريق تحدي العقل.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
13-06-2024
|
00:36
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أفادت دراسة جديدة بأن الذين كانت أعمالهم صعبة عقلياً بين 30 و60 عاماً، أقل عرضة بكثير للإصابة بضعف الإدراك الخفيف بعد الـ 70.
وقاس فريق البحث تأثير 305 مهن على 7 آلاف شخص، بعد تقسيم المهن حسب المهام، اليدوية، والإدراكية، والتحليلية، ونوع الشخصية المطلوبة لكل وظيفة.
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وخضع المشاركون لاختبارات الذاكرة والتفكير بعد تخطي الـ 70.
وحسب "هيلث داي"، بينت النتائج أن أصحاب الوظائف ذات المتطلبات المعرفية الأعلى، شخص لديهم ضعف إدراكي خفيف، بنسبة 27%، بينما بلغت النسبة 2% بين أصحاب الوظائف ذات المتطلبات المعرفية الأقل.
ولاحظ فريق البحث من جامعة أوسلو أن وظائف التعليم ارتبطت بأفضل أداء للذاكرة مع التقدم في السن.
وقالت النتائج: "التعليم، وأداء عمل يتحدى العقل خلال الحياة المهنية يلعبان دوراً حاسماً في خفض خطر الإصابة بضعف الإدراك في وقت لاحق من الحياة".
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