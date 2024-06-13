وظائف تحمي الذاكرة عن طريق تحدي العقل.. تعرفوا عليها

أفادت دراسة جديدة بأن الذين كانت أعمالهم صعبة عقلياً بين 30 و60 عاماً، أقل عرضة بكثير للإصابة بضعف الإدراك الخفيف بعد الـ 70.

Advertisement

وقاس فريق البحث تأثير 305 مهن على 7 آلاف شخص، بعد تقسيم المهن حسب المهام، اليدوية، والإدراكية، والتحليلية، ونوع الشخصية المطلوبة لكل وظيفة.وخضع المشاركون لاختبارات الذاكرة والتفكير بعد تخطي الـ 70.وحسب "هيلث داي"، بينت النتائج أن أصحاب الوظائف ذات المتطلبات المعرفية الأعلى، شخص لديهم ضعف إدراكي خفيف، بنسبة 27%، بينما بلغت النسبة 2% بين أصحاب الوظائف ذات المتطلبات المعرفية الأقل.ولاحظ فريق البحث من جامعة أوسلو أن وظائف التعليم ارتبطت بأفضل أداء للذاكرة مع التقدم في السن.وقالت النتائج: "التعليم، وأداء عمل يتحدى العقل خلال الحياة المهنية يلعبان دوراً حاسماً في خفض خطر الإصابة بضعف الإدراك في وقت لاحق من الحياة".