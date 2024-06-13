Advertisement

صحة

وظائف تحمي الذاكرة عن طريق تحدي العقل.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
13-06-2024 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1211168-638538611332226125.jpg
Doc-P-1211168-638538611332226125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دراسة جديدة بأن الذين كانت أعمالهم صعبة عقلياً بين 30 و60 عاماً، أقل عرضة بكثير للإصابة بضعف الإدراك الخفيف بعد الـ 70.
وقاس فريق البحث تأثير 305 مهن على 7 آلاف شخص، بعد تقسيم المهن حسب المهام، اليدوية، والإدراكية، والتحليلية، ونوع الشخصية المطلوبة لكل وظيفة.
Advertisement

وخضع المشاركون لاختبارات الذاكرة والتفكير بعد تخطي  الـ 70.

وحسب "هيلث داي"، بينت النتائج أن أصحاب الوظائف ذات المتطلبات المعرفية الأعلى، شخص لديهم ضعف إدراكي خفيف، بنسبة 27%، بينما بلغت النسبة 2% بين  أصحاب الوظائف ذات المتطلبات المعرفية الأقل.

ولاحظ فريق البحث من جامعة أوسلو أن وظائف التعليم ارتبطت بأفضل أداء للذاكرة مع التقدم في السن.

وقالت النتائج: "التعليم، وأداء عمل يتحدى العقل خلال الحياة المهنية يلعبان دوراً حاسماً في خفض خطر الإصابة بضعف الإدراك في وقت لاحق من الحياة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2024-06-13
02:50 | 2024-06-13
02:00 | 2024-06-13
01:16 | 2024-06-13
23:00 | 2024-06-12
15:00 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24