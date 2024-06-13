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صحة

ما الأطعمة المناسبة أثناء تناول حقن التنحيف؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 02:00
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يحتاج الأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن إلى التأكد من أنهم يتناولون الأطعمة الصحيحة لتجنب سوء التغذية، وقد طرح باحثون مجموعة من التوصيات الغذائية للمساعدة على البقاء بصحة جيدة، أثناء التخلص من الوزن الزائد.
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وتهدف الإرشادات  إلى "تزويد الأطباء ومستخدمي الأدوية بالمعرفة والأدوات للمساعدة في دعم النتائج الغذائية والطبية المثلى، أثناء العلاج بأدوية مضادة للسمنة".

وبحسب "هيلث داي"، تدعو الإرشادات التي تم وضعها بعد مراجعة الأدلة، النساء اللاتي يتناولن دواء إنقاص الوزن إلى تناول ما بين 1200 إلى 1500 سعرة حرارية في اليوم.

ويجب على الرجال الذين يستخدمون الدواء تناول 1500 إلى 1800 سعرة حرارية يومياً.

البروتين
وينبغي أن يتضمن طعام اليوم أكثر من 60 إلى 70 غراماً من البروتين. وتشمل المصادر الموصى بها البقول، والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبيض.

ووفق التوصيات، تشكل الكربوهيدرات الصحية 45% إلى 65%، من إجمالي تناول الطاقة، مع الحد من السكريات المضافة إلى أقل من 10% من المدخول.

ويوصى بالحبوب الكاملة كالأرز البني والكينوا والقمح الكامل، والمكسرات، والبذور، والفواكه، والخضراوات، ومنتجات الألبان.

وفي هذه الحمية، تشكّل الدهون ما بين 20% و35% من تناول الطاقة، مع الحد من الدهون المشبعة إلى أقل من 10% من المدخول.

ويوصى بالمكسرات، والبذور، والأفوكادو، والزيوت النباتية، والأسماك الدهنية، والمأكولات البحرية، وتجنب الأطعمة المقلية وعالية الدهون بسبب التأثيرات الهضمية المرتبطة بأدوية إنقاص الوزن.

الألياف
وتدعو التوصيات إلى تناول حوالي 21 إلى 25 غراماً من الألياف يومياً للنساء و30 إلى 38 غراماً للرجال. والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة هي مصادر موصى بها، كما يمكن استخدام مكملات الألياف إذا لم يتمكن الشخص من تلبية أهداف الألياف من خلال الأطعمة.

وينبغي تناول من لترين إلى 3 لترات من السوائل، بما في ذلك الماء والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية، ومنتجات الألبان قليلة الدسم. ويجب الحد من الكافيين أو تجنبه.
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