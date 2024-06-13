Advertisement

صحة

طبيب يحذر من أخطر أنواع السكريات.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1211432-638538973999717655.jpg
Doc-P-1211432-638538973999717655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن استهلاك السكر تضاعف ثلاث مرات خلال العشرين سنة الماضية، لذلك أصبحت السمنة والسكري والسرطانات الناتجة عن ذلك وباء.
 
وفقا للطبيب، الحلويات المنتجة صناعيا هي أخطر بكثير من تلك التي تصنع في المنزل. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة وبدائل السكر وغير ذلك من المكونات الضارة.
Advertisement

وأشار إلى أن ضرر الحلويات يكون أقل عند تناولها في النصف الأول من النهار.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، بدائل السكر أكثر خطورة من السكر العادي. لأنها تسبب السرطان. ويجب أن نعلم أن بدائل السكر موجودة في كل شيء- المشروبات الغازية المحلاة والحلوى والكعك والعلكة وحتى في معجون الأسنان. (روسيا اليوم) 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2024-06-13
07:43 | 2024-06-13
04:00 | 2024-06-13
03:00 | 2024-06-13
02:50 | 2024-06-13
02:00 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24