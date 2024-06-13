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صحة
البرغر النباتي وبدائل اللحوم.. هل تسبب أضراراً لصحة القلب؟
Lebanon 24
13-06-2024
|
15:50
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تحقق باحثون من جامعة "ساوث أستراليا" من بيانات دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" تفيد بان "اللحوم النباتية المزيفة مرتبطة بأمراض القلب والموت المبكر".
وركز الباحثون على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن الأطعمة فائقة المعالجة النباتية كالخبز المعبأ، المعجنات الجاهزة كالبيتزا والكعك والبسكويت، والحبوب وبدائل اللحوم (اللحوم المزيفة) المنتجة بكميات كبيرة.
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وأظهر التحليل أنه مع كل زيادة بنسبة 10% في إجمالي الطاقة من الأطعمة فائقة المعالجة ذات المصدر النباتي، كان هناك زيادة مرتبطة بنسبة 5٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية) وارتفاع بنسبة 12% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
ولكن مقابل كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة غير فائقة المعالجة ذات المصدر النباتي، كان هناك انخفاض مرتبط بنسبة 7% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض بنسبة 13% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
ولم يجد الباحثون أي دليل على وجود ارتباط بين جميع الأطعمة ذات المصدر النباتي (سواء كانت فائقة المعالجة أم لا) وزيادة أو انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسببها.
وعلى الرغم من أن النتائج تبدو مربكة، إلا أنها تعني أن التغذية النباتية أكثر فائدة للصحة، وأنه أيضاً يجب استهلاك الأطعمة النباتية المعالجة سواء كانت نباتية أو غير نباتية بوتيرة محدودة، وعدم الإفراط في تناولها.
المصدر: ae24
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