Advertisement

صحة

التفكير المفرط.. هل هناك أساليب عملية للتخلص منه؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1211849-638539846584030184.jpeg
Doc-P-1211849-638539846584030184.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قد تكون آثار الإفراط في التفكير على الصحة الجسدية والعقلية شديدة، فهو يسبب المزيد من القلق ويقلل من القدرة الإدراكية، مما يجعل من الصعب أداء المهام اليومية.

نصائح للتخلص من التفكير الزائد

1. استمع إلى الموسيقى

قد تكون الموسيقى مُحسِّنًا قويًا للمزاج ويمكن أن تساعد في وضع حد كامل للأفكار غير السارة. قد يساعدك تشغيل الموسيقى الهادئة أو المفعمة بالحيوية على الاسترخاء وتغيير تركيزك.

 2. تحدث مع شخص ما

قد يساعدك التحدث إلى أحد أفراد العائلة أو صديق تثق به بشأن مخاوفك في الحصول على منظور جديد ودعم. سيساعد هذا أيضًا على تقليل الشعور بالارتباك والمشاكل التي تجعلك تفكر كثيرًا في الأمور.

 3. قضاء بعض الوقت في الطبيعة

توفر الطبيعة مساحة هادئة، والتي يمكن أن تساعد على استرخاء عقلك. قضاء الوقت في الطبيعة، سواء كان ذلك على ضفاف البحيرة، أو المشي في الحديقة، أو مجرد الجلوس هناك، يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والتفكير الزائد.

 4. اذهب في نزهة على الأقدام

النشاط البدني، وخاصة المشي، يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل التوتر.

 5. التنفس العميق

تؤدي تمارين التنفس العميق إلى دخول الجسم في وضع الاسترخاء، مما يهدئ الجهاز العصبي ويحسن الوضوح العقلي. قم بتضمين تمارين التنفس العميق في ممارستك اليومية لمساعدتك على التحكم في تفكيرك الزائد عندما تكون تحت الضغط.

 6. التركيز على الحلول

بدلاً من التركيز على القضايا، حوّل انتباهك إلى الحلول. يمكن تقليل التفكير الزائد عندما يركز الشخص على حل المشكلات.

 7. خذ قيلولة

في بعض الأحيان، يكون الإفراط في التفكير نتيجة للتعب العقلي. يمكن أن تكون القيلولة السريعة بمثابة إعادة ضبط، مما يمنح العقل وقتًا للاسترخاء وتجديد النشاط.

(اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2024-06-14
10:07 | 2024-06-14
07:38 | 2024-06-14
01:52 | 2024-06-14
00:47 | 2024-06-14
23:00 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24