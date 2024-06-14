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صحة

تعرف على فوائد تناول كمية كافية من البروتين في وجبة الإفطار

Lebanon 24
14-06-2024 | 23:00
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بدء اليوم بوجبة إفطار مغذية أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة، ويمكن أن يحقق دمج البروتين في وجبتك الصباحية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة.يمكن لهذه العادة أن تؤثر بشكل إيجابي على وظائف الجسم المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين مستويات الطاقة، واستقرار الحالة المزاجية، وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

 فيما يلي نظرة تفصيلية على ما يحدث للجسم عندما نبدأ بتناول البروتين على الإفطار يوميًا:

 تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد البروتين على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما قد يمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم، وتقليل التعب، ومنع تعطل الطاقة الذي غالبًا ما يتبع وجبة إفطار عالية الكربوهيدرات، مع مستويات السكر في الدم المتوازنة.

 تحسين المزاج وتقليل التوتر

من خلال تناول كمية كافية من البروتين في وجبة الإفطار، فإنك تزود جسمك بالعناصر الأساسية اللازمة لإنتاج هذه الناقلات العصبية، مما قد يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية والاستجابة بشكل أفضل للتوتر، يمكن أن يساعد ذلك في إدارة القلق والتوتر بشكل أكثر فعالية طوال اليوم، مما يساهم في الصحة العقلية العامة.

 تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يساعد تضمين البروتين في وجبة فطارك أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، من خلال بدء اليوم بتناول وجبة غنية بالبروتين، يمكنك تعزيز قدرة جسمك على حرق السعرات الحرارية، مما قد يكون مفيدًا لإدارة الوزن وصحة التمثيل الغذائي.

 تعزيز الشبع وتقليل الرغبة الشديدة  في تناول الطعام

يمكن لوجبة الإفطار الغنية بالبروتين أن تعزز بشكل كبير الشعور بالامتلاء والشبع، حيث يستغرق البروتين وقتا أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات، مما يعني أنه يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

(اليوم السابع)
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