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صحة
مشاكل يُسببها نقص الكالسيوم.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
15-06-2024
|
02:00
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يُشكل الكالسيوم مادة بالغة الأهمية لجسم الإنسان، ويعاني الكثير من الناس من النقص في الكالسيوم دون أن يشعروا بذلك إلى حين أن يتسبب نقص هذه المادة بالعديد من المشاكل الصحية لديهم.
وقال تقرير نشره موقع "بور أوف بوزيتيفيتي" الأميركي، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن نقص الكالسيوم يؤدي إلى عشرة مشاكل صحية في جسم الإنسان، وهذه المشاكل هي ما يلي:
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1- مخاطر ضعف العظام، حيث إن هذا المعدن هو حجر الزاوية لعظام قوية وصحية. إنه مثل الأسمنت الذي يبقي هيكلنا العظمي ثابتاً ومتيناً. ولكن عندما تنخفض مستويات الكالسيوم، يبدو الأمر كما لو أن هذا الأسمنت يبدأ في الانهيار. ويؤدي نقص الكالسيوم في نهاية المطاف الى هشاشة العظام.
2- معضلات الأسنان، حيث إن أسنانك ليست مجرد أدوات لابتسامة رابحة، وإنما هي تعكس كمية العناصر الغذائية التي تتناولها، والكالسيوم يعتبر الدرع الواقي لأسنانك، ويحميها من التسوس، وعندما تنخفض مستوياته تتحمل أسنانك العبء الأكبر، وتصبح أكثر عرضة للمشاكل التي قد تدفعك لزيارة طبيب الأسنان بشكل متكرر.
3- مشاكل العضلات، حيث إن الكالسيوم يعمل خلف الكواليس في كل مرة تخطو فيها، أو ترفع حقيبة، أو حتى تقف ساكناً، فهذا المعدن ضروري لتمكين عضلاتنا من الانقباض. ويمكن أن تفشل هذه العملية دون الحصول على كمية كافية من الكالسيوم، مما يؤدي إلى آلام في العضلات وتشنجات. إن الأمر يشبه محاولة تشغيل الآلات بدون كمية كافية من الزيت، فالأشياء لا تسير بسلاسة.
4- اضطراب في الجهاز العصبي، حيث لا يقتصر دور الكالسيوم على العظام والعضلات، لكنه يلعبُ دوراً رئيسياً في نظامنا العصبي، وهو المرسال الذي يساعد على نقل الإشارات العصبية بين الدماغ وكل جزء من جسمك. وعندما يكون الكالسيوم نادراً، يمكن أن يتعطل هذا الاتصال. ونتيجة ذلك، قد تشعر بوخز أو تنميل في يديك وقدميك أو حتى تواجه ارتباكاً عقلياً ومشاكل في الذاكرة. يبدو الأمر كما لو أن الأسلاك الداخلية للجسم تعاني من ماس كهربائي.
5- مشاكل القلب والأوعية الدموية تزداد عند نقص الكالسيوم، حيث يمتد تأثير الكالسيوم إلى صحة القلب والأوعية الدموية أيضاً. ويساعد هذا المعدن في الأداء السلس لعضلات القلب وتنظيم إيقاعات القلب، وعندما تنخفض مستويات الكالسيوم يمكن أن يسبب ذلك مشكلة لقلبك، مما يؤدي إلى اضطرابات محتملة في ضربات القلب وحتى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ويبدو الأمر كما لو أن إيقاع القلب الطبيعي غير متناغم بسبب نقص هذه العناصر الغذائية الحيوية.
6- التناغم الهرموني، فقد تتفاجأ عندما تعلم أن الكالسيوم يلعبُ دوراً مهماً في التوازن الهرموني. ويشارك بشكل خاص في تنظيم الهرمونات المتعلقة بصحة العظام، مثل هرمون الغدة الدرقية. ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى خلل في توازن هذه الهرمونات، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل فقدان العظام، وفي الحالات الشديدة، حالات مثل فرط نشاط جارات الدرق.
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