فوائد الجزر.. إليكم أهمها وأبرزها

يعتبر الجزر من الخضراوات الجذرية ذات اللون البرتقالي والمقرمشة، هذا النوع من الخضراوات ليست حلوة ولذيذة فحسب، بل تحتوي أيضًا على كميات هائلة من الفوائد الغذائية، فالجزر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ما يجعله مفيدًا جدًا لصحتك.

الفوائد الصحية لتناول الجزر

غني بالمواد المغذية

الجزر مليء بالعناصر الغذائية، ووفقًا للأبحاث، يعد الجزر مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، والذي يحوله جسمنا إلى فيتامين أ، المعروف عن فوائده لصحة العين وتحسين الرؤية، كما يحتوي الجزر على فيتامين K وC والبوتاسيوم والألياف وجميع هذه العناصر الغذائية مفيدة للصحة العامة.

يعزز صحة العين

الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية وغيرها من المشاكل المرتبطة بالعين تعتبر من أهم فوائد الجزر المعروفة، ويوجد البيتا كاروتين، الذى يتحول إلى فيتامين أ، حيث تقول الدراسات، إن الجزر يمكن أن يحسن الرؤية الليلية الضعيفة ويمكنه حتى منع حالات مثل العمى الليلى.

يعزز المناعة

الجزر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وبالتالي يساعد في تعزيز جهاز المناعة، حيث يكافح فيتامين C العديد من أنواع العدوى ويحافظ على صحتك، ووفقًا للدراسات، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر في مكافحة أنواع معينة من السرطان وتساعد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب.

يساعد على الهضم

محتوى الألياف في الجزر يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف على تسهيل حركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

يعزز صحة البشرة

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة بكثرة والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة، وتمنعها من التسبب في أي ضرر للخلايا، كما أن محتوى فيتامين أ الموجود في الجزر يمكن أن يمنع جفاف الجلد ويساعد في تحسين لون البشرة. (اليوم السابع)