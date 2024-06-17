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صحة

ما هو الوقت المثالي للذهاب إلى النوم؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 07:30
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اكتشف علماء جامعة إكستر البريطانية، أن الذهاب إلى النوم في نفس الوقت يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل الفريق العلمي الذي يرأسه ديفيد بلانس إلى أن الوقت المثالي للذهاب إلى النوم هو الفترة بين الساعة 10-11 ليلا، حيث تبين أن الأشخاص الذين يذهبون إلى النوم في هذه الفترة كان خطر إصابتهم بأمراض القلب والجلطة الدماغية ضئيلا جدا. بينما الأشخاص الذين كانوا يذهبون للنوم في وقت متأخر جدا أو مبكر جدا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يذهبون إلى النوم في منتصف الليل وبعده هم مقارنة بالذين يذهبون إلى النوم بين الساعة 10 و11 ليلا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 بالمئة ، والذين ينامون قبل الساعة العاشرة بنسبة 24 بالمئة، والذين يذهبون للنوم بين الساعة 11 ومنتصف الليل بنسبة 12 بالمئة.

ووفقا للبروفيسور، تعتبر الفترة ما بين الساعة 10 و11 ليلا "نقطة" خاصة في الدورة اليومية تعمل بموجبها جميع أجهزة الجسم البشري. والانحراف عن هذه "النقطة" أي قبلها أو بعدها يعطل عمل الساعة البيولوجية الداخلية، ما يؤدي إلى عواقب صحية سلبية. (روسيا اليوم) 
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