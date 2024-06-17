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صحة
إحذروه... نوع من غسول الفم يزيد خطر الإصابة بالسرطان
Lebanon 24
17-06-2024
|
06:29
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حذرت دراسة حديثة من أن غسول الفم الذي يحتوي على الكحول يمكن أن يزيد من البكتيريا الخطيرة في الفم، ما يؤدي إلى بعض أنواع السرطان.
ووجدت الدراسة أن الاستخدام اليومي لهذا النوع من الغسول يُؤدي لزيادة مستوى اثنين من البكتيريا في الفم والتي تم ربطها سابقًا بسرطان المريء والقولون والمستقيم.
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واكتشف الباحثون أن نوعين من البكتيريا، "Fusobacterium nucleatum" و"streptococcus anginosus"، كانا أكثر وفرة في الفم بعد 3 أشهر من الاستخدام اليومي لغسول الفم الذي يحتوي على الكحول.
ولاحظ فريق البحث من معهد الطب الاستوائي "ITM" في أنتويرب، بلجيكا، انخفاضا في مجموعة من البكتيريا تسمى "actinobacteria"، والتي تساهم بشكل أساسي في تنظيم ضغط الدم.
وقال مؤلف الدراسة البروفيسور كريس كينيون، رئيس وحدة الأمراض المنقولة جنسيا في الجامعة، لصحيفة التليغراف: "كلا الكائنات الحية يمكن أن تسبب التهابات خطيرة وترتبط بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان المريء والقولون والمستقيم".
وأشار كينيون إلى أن استخدام غسول الفم يوميا "قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والالتهابات المختلفة".
وأضاف: "لا ينبغي أن يستخدمه معظم الناس، وإذا استخدموه، فيجب عليهم استخدام المستحضرات الخالية من الكحول والحد من الاستخدام لبضعة أيام". (العربية)
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