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صحة

لبشرة تشعّ شباباً.. حلّ رائع يأتيكم عبر القهوة!

Lebanon 24
17-06-2024 | 14:00
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يعد التقشير بالقهوة بمثابة مفتاح جمال البشرة، حيث إنه يمنح البشرة مظهراً وردياً يشع شباباً وحيوية.

وأوضحت مجلة "Stylebook" أنه يمكن تحضير مستحضر التقشير من خلال استخدام مسحوق القهوة أو "تفل القهوة" مع إضافة القليل من عصير الليمون ومزجه مع ملعقة شاي من زيت طعام عضوي، على سبيل المثال زيت جوز الهند، ثم إضافة القليل من السكر إلى المزيج.
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وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن استخدام هذا المزيج تحت الدش، حيث يتم فرك البشرة به بحركات مستديرة وتركه بعض الوقت كي يؤتي مفعوله، ثم شطفه جيداً بواسطة ماء فاتر.
تنشيط سريان الدم
وتعمل حبيبات القهوة على تنشيط سريان الدم بفضل احتوائها على الكافيين، كما تعمل بالاشتراك مع كريستالات السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة، في حين يعتني الزيت بالبشرة جيداً.
ومن خلال تطبيق مستحضر التقشير هذا يمكن للمرأة أن تتمتع ببشرة ناعمة ومشدودة ووردية تنطق بالنضارة والشباب.
ويمكن تطبيق مستحضر التقشير هذا بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، كما يمكن استخدامه على بشرة الوجه، مع مراعاة فرك البشرة حينئذ بلطف.
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