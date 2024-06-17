Advertisement

صحة

أعراضٌ تنذر بمشاكل "البروستاتا".. ما هي؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1212860-638542429330877138.jpeg
Doc-P-1212860-638542429330877138.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية، إن بعض الأعراض تنذر بمشاكل البروستاتا الحميدة مثل التهاب وتضخم البروستاتا والخبيثة مثل سرطان البروستاتا.

مشاكل التبول
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي على الرجال، لا سيما فوق 50 عاماً، زيارة اختصاصي مسالك بولية عند ملاحظة الأعراض التالية: الرغبة الملحة في التبول ليلاً وضعف تيار البول وعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح.
Advertisement
وتشمل المتاعب أيضاً بعض الأعراض الخطيرة مثل وجود دم في البول، أو السائل المنوي، وألم عرق النسا ومشاكل جنسية مثل ضعف الانتصاب وقلة السائل المنوي والقذف المؤلم.

فحص PSA
ويمكن للطبيب تشخيص مشاكل البروستاتا من خلال إجراء ما يعرف بفحص المستضد البروستاتي النوعي، فإذا كانت قيمة هذا المستضد عالية، فيدل ذلك على وجود مشاكل بالبروستاتا.
ويتم علاج مشاكل البروستاتا الحميدة بواسطة الأدوية والجراحة، بينما يتم علاج سرطان البروستاتا بواسطة العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والجراحة.
جدير بالذكر أن البروستاتا هي أحد الأعضاء الجنسية الذكرية، وهي تقع أسفل المثانة البولية وتحيط بمجرى البول، تزن البروستاتا حوالى 20 غراماً وهي بحجم حبة الكستناء، ويبلغ طولها حوالي ثلاثة سنتيمترات وعرضها 4 سنتيمترات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2024-06-17
10:53 | 2024-06-17
10:24 | 2024-06-17
07:30 | 2024-06-17
06:29 | 2024-06-17
04:33 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24