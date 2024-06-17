أعراضٌ تنذر بمشاكل "البروستاتا".. ما هي؟

قالت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية، إن بعض الأعراض تنذر بمشاكل البروستاتا الحميدة مثل التهاب وتضخم البروستاتا والخبيثة مثل سرطان البروستاتا.



مشاكل التبول

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي على الرجال، لا سيما فوق 50 عاماً، زيارة اختصاصي مسالك بولية عند ملاحظة الأعراض التالية: الرغبة الملحة في التبول ليلاً وضعف تيار البول وعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح.

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وتشمل المتاعب أيضاً بعض الأعراض الخطيرة مثل وجود دم في البول، أو السائل المنوي، وألم عرق النسا ومشاكل جنسية مثل ضعف الانتصاب وقلة السائل المنوي والقذف المؤلم.



فحص PSA

ويمكن للطبيب تشخيص مشاكل البروستاتا من خلال إجراء ما يعرف بفحص المستضد البروستاتي النوعي، فإذا كانت قيمة هذا المستضد عالية، فيدل ذلك على وجود مشاكل بالبروستاتا.

ويتم علاج مشاكل البروستاتا الحميدة بواسطة الأدوية والجراحة، بينما يتم علاج سرطان البروستاتا بواسطة العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والجراحة.

جدير بالذكر أن البروستاتا هي أحد الأعضاء الجنسية الذكرية، وهي تقع أسفل المثانة البولية وتحيط بمجرى البول، تزن البروستاتا حوالى 20 غراماً وهي بحجم حبة الكستناء، ويبلغ طولها حوالي ثلاثة سنتيمترات وعرضها 4 سنتيمترات.