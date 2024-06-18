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صحة

طريقة إنقاذ الشخص من الاختناق

Lebanon 24
18-06-2024 | 04:09
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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بالشرقة، من طفل صغير إلى شخص كبير في السن. المهم في هذه الحالة هو كيف يساعد الشخص نفسه أو شخص آخر.



ووفقا له، هناك رأي شائع جدا، بضرورة ضرب الشخص المصاب على ظهره للتخلص من الجسم الذي في الجهاز التنفسي. ولكن هذا لا يؤدي دائما إلى إنقاذه، بل قد يشكل خطورة على حياته، لأن الضرب قد يدفع هذا الجسم الغريب إلى عمق أكبر في الجهاز التنفسي.
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ويشير مياسنيكوف إلى أنه في حالة دخول قطعة من الطعام إلى الجهاز التنفسي يجب استخدام مناورة هيمليك (ضغطات البطن)، التي تتضمن ما يلي: يجب على الشخص المنقذ أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي أسفل الصدر وتوجيه الإبهامين نحو الداخل ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الغريب من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة. ويمكن للشخص المصاب أن يساعد نفسه بنفس هذه الطريقة.
 
ولكن إذا كان من الصعب على المصاب السعال فيجب استدعاء سيارة الإسعاف فورا قبل فوات الأوان. (روسيا اليوم)
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