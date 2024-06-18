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صحة

ما هي أعراض التسمم الوشيقي؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:14
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أعلن الدكتور فلاديمير نيكيفوروف أخصائي الأمراض المعدية، أن التسمم الوشيقي (Botulism) مرض معدي تسببه سموم البكتيريا المطثية الوشيقية.
وأشار الطبيب إلى أن الأعراض الأولى للإصابة بالتسمم الوشيقي هي ضبابية وازدواجية الرؤية.
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وقال: "يجب فور ظهور هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى. والشيء الوحيد الذي يمكن تقديمه للمصاب لحين قدوم سيارة الإسعاف إعطائه كمية كبيرة من الماء إذا كان لا يعاني من مشكلة وضعف في البلع، ومساعدته في التقيؤ".

ووفقا له، تغسل في المستشفى معدة المريض وتعطى له حقنة شرجية مطهرة وبعد إجراء تحليل لتحديد مدى تحمله للبروتين الغريب، يحقن بمصل مضاد للبوتولينوم الذي يربط سم البكتيريا المطثية الوشيقية (Clostridium botulinum). وإذا تفاقمت حالته يخضع لعملية التهوية الميكانيكية للرئتين. (روسيا اليوم) 
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