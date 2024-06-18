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صحة

فوائد تقدمها الكزبرة لمرضى السكري

Lebanon 24
18-06-2024 | 12:10
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الكثير من التوابل المستخلصة من النباتات وأنواعها تكون لها فوائد خاصة لبعض المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة،  مثل مرضى السكر الذين يعانون وبشدة عندما يقومون بضم بعض الأكلات او التوابل او المشروبات لنظامهم الغذائي، والذي يجب أن يكون نظاما غذائيا خاليا من السكريات ومتوازن حتى لا ترتفع نسب السكر لديهم.

 وفقا لتقرير نشر في موقع هيلز شوتس التطبيق المعني بالصحة العامه فإن الكزبره تعد أحد أهم أنواع الخضراوات الورقية والنباتات التي يمكن تحويلها الى توابل صحية إذا اضفت الى الطعام كان لها فائدة عظيمة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر.

 تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من الفوائد التي توفرها الكزبرة لمريض السكر وضبط مستويات السكر في الدم،  نظرا لأنها بها مركبات وخصائص مضاده لارتفاعات السكر السريعة فهو يعمل عمل الأنسولين الذي يضبط مستوى السكر في الدم، لذلك يمكن تناولها من قبل مريض السكر للسيطرة على نسبها في الدم.

تابع التقرير موضحا أن الكزبرة بها خصائص تساعد على تنظيم ظهور الأنسولين في الجسم وضبط معدلاته كما أنها تحسن من عمل البنكرياس بشكل عام لذلك تفيد بشكل خاص المصابين بالسكر من النوع الثاني، لأن الكزبره تعمل بشكل خاص على تنظيم نسب الأنسولين ومواجهه اضطرابات الانسولين التي تحدث بين الحين والاخر.

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بتناول وإضافة الكزبره على الطعام، أو تناولها كنوع من التوابل الجافه لتعزيز حركة الأمعاء فضلا عن أنها تعزز من ضبط الوزن لمريض السكر ولا يصح أبدا الإسراف او التفريط بها.

(اليوم السابع)
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