Advertisement

صحة

لماذا يشيخ الدماغ بشكل أسرع لدى من يعانون من زيادة الوزن؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1213536-638544040653668102.jpg
Doc-P-1213536-638544040653668102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء الأعصاب علاقة بين السمنة وشيخوخة الدماغ، حيث تبين أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يعانون من التدهور المعرفي بسرعة أكبر ويصابون بالخرف في وقت مبكر.

وتشير مجلة Health Data Science، إلى أنه وفقا للباحثين كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، قل حجم الدماغ.
Advertisement
 
وتوضح الدكتورة إلفيرا فيسينكو، أستاذ مشارك في قسم العلاج وطب الشيخوخة وطب مكافحة الشيخوخة في أكاديمية التعليم العالي في حديث لـ aif .ru لماذا يمكن أن تؤثر السمنة على الدماغ.

ووفقا لها، هناك ثلاثة أسباب:

1 - انخفاض النشاط البدني، يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض تأثير الاكسركينات، التي هي مجموعة من الجزيئات التي يتم إنتاجها في جدار الأوعية الدموية عن طريق الخلايا الظهارية، في الرئتين، في الكبد، وفي الأنسجة الدهنية وتساهم في التأثيرات الإيجابية للنشاط البدني.

2 - تدهور ميكروبيوم الأمعاء. ترتبط حالة بكتيريا الأمعاء بحالة الدماغ.

3 - الالتهابات في الجسم. تؤثر الالتهابات الناتجة عن السمنة على بنى الدماغ مثل الحصين والقشرة الدماغية وجذع الدماغ واللوزة الدماغية.

ويؤدي الالتهاب المحيطي الذي يلاحظ في السمنة إلى مقاومة الأنسولين. وقد يكون التهاب الأعصاب السبب الأكثر أهمية للخلل المعرفي وبالتالي قد يؤدي إلى آلية مرضية مركزية مرتبطة بالشيخوخة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:00 | 2024-06-19
04:53 | 2024-06-19
03:10 | 2024-06-19
00:26 | 2024-06-19
23:36 | 2024-06-18
23:00 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24