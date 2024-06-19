أطعمة تُعزز جهاز المناعة وتُساعد على تقويته

يحب الكثير من الأشخاص تناول لحم الخروف، ويعتبر لحم الضأن مصدرًا ممتازًا للبروتين والمواد المغذية الحيوية، مثل الحديد والزنك والسيلينيوم.

مصدر جيد للحديد

يحتوى اللحم الضانى بطبيعته على حديد أكثر من مصادر البروتين الأخرى مثل الدجاج أو السمك، بالإضافة إلى ذلك، بما أن لحم الخروف مصدر حيواني للحديد، فهو يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات، وحديد الهيم هو الشكل الأكثر قابلية للامتصاص من الحديد، لذا فإن تناول اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن يمكن أن يساعد في تحسين ومنع أعراض نقص الحديد وفقر الدم.

جيد لصحة الجهاز العصبي

يعتبر لحم الضأن مصدرًا رائعًا لفيتامين B12، حيث توفر 85 غراماً فقط من لحم الضأن أقل بقليل من نصف الاحتياجات اليومية لمعظم الناس من فيتامين B12.

لحم الضأن غنى أيضًا بفيتامينات ب الأساسية الأخرى، بما في ذلك فيتامين ب6 والنياسين (فيتامين ب3) والريبوفلافين (فيتامين ب2) وحمض البانتوثنيك (فيتامين ب5).

يساعد فيتامين ب 12 بالإضافة إلى فيتامينات ب الأخرى أنظمتنا العصبية على العمل كما ينبغي، ويضمن فيتامين ب 12 أن تكون الخلايا العصبية الفعلية في حالة صحية.

تقوية المناعة

لحم الضأن مليء أيضًا بالزنك المعزز للمناعة يمكن العثور على هذه العناصر الغذائية في الخلايا في جميع أنحاء أجسامنا، وهي ضرورية للغاية لصحة المناعة المثالية، إلى جانب التئام الجروح، وتخليق الحمض النووي والبروتين، وكذلك النمو والتطور لدى الأطفال.

عندما يتعلق الأمر بالصحة المناعية إذا لم تحصل على ما يكفي من الزنك بشكل منتظم، فلن يعمل جهازك المناعي كما ينبغي، وهذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع المشاكل الصحية التى تتراوح من نزلات البرد إلى الالتهابات الأكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي.

يمكن أن يساعد تناول لحم الضأن والأطعمة الأخرى الغنية بالزنك في الحفاظ على مستويات الزنك في مكان صحي وتعزيز وظيفة المناعة لديك بشكل عام.

مصدر غني بالدهون الصحية

يوفر لحم الضأن الذي يتغذى على العشب حمض اللينوليك المترافق (CLA). CLA وهو الاسم الذي يطلق على مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في الأحماض الدهنية تسمى حمض اللينوليك.

أثبتت الأبحاث أن CLA يساعد في فقدان الدهون وتحسين كتلة العضلات الهزيلة، وقد أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه قد يكون مقاتلًا محتملًا للسرطان (خاصة سرطان الثدي) لدى البشر.

البروتين

لحم الضأن مليء بالبروتين الحيوي، وتحتوي حصة واحدة فقط من لحم الضأن على أكثر من 23 غرامًا من البروتين.

ويتكون البروتين الموجود في لحم الضأن من الأحماض الأمينية الأساسية، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال نظامنا الغذائي.

تعتبر مصادر البروتين الحيواني مثل لحم الضأن "بروتينات كاملة" لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

(اليوم السابع)