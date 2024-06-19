كم السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم في اليوم؟

الاهتمام بنوعية وطرق تناول الطعام تعد من الحيل الرائعة التي تحافظ علي صحة الشخص، وتحميه من التعرض لأي أضرار صحية، وقد يتعرض البعض للإسراف في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وهذا يقود الشخص لزيادة الوزن.

ويحتاج الشخص البالغ والذى يبذل مجهودا بسيطا 25 سعرا لكل كيلو غرام من وزنه الطبيعى، ويتم احتساب هذا عن طريق التالي " الوزن الطبيعى = الطول – 100 ".

واذا كان يقوم الشخص بأي مجهود متوسط يجب ان يعطى لكل كيلو غرام 25 سعرا ويزيد من 30 الى 35 سعرا فى حاله بذل مجهود زائد.

وفي حالة تناول الشخص ما يفوق حاجته من الطعام فكل 7700 سعر زائد تؤدى الى زياده الوزن واحد كيلو غرام ، وأن وجبه الغداء لا يقل الحرص فيها عن الحرص فى وجبه الافطار وهنا يجب الحرص فى العزومات على عدم الإكثار من تناول كميات ونوعيات تؤدى الى مضاعفات على اجهزه الجسم المختلفه مثل اللحوم الدسمة. (اليوم السابع)