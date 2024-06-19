كيف تعتنين بنفسك أثناء فترة الدورة الشهرية؟

هل تستيقظين في منتصف الليل، خاصة قبل وأثناء الدورة الشهرية؟ إذا كانت إجابتك نعم فأنت مصابة بقلق قبل أو أثناء الدورية الشهرية التي تتسبب في ظهور أعراض مختلفة مثل التشنجات والانتفاخ وتقلب المزاج، مما يؤدي إلى إزعاج كبير. لكن الدورة الشهرية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل في النوم. التقلبات الهرمونية، وخاصة في هرمون الاستروجين والبروجستيرون ويمكن أن تعطل أنماط النوم، مما يؤدي إلى الأرق، وذلك وفقا لموقع healthshots

وقدم التقرير، بعض الأعراض الأخرى لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ومنها:

-الانتفاخ

-الم الثدي

-الصداع

-آلام المفاصل أو العضلات

-تعب

-اضطرابات النوم

-تغيرات في الشهية

-حَبُّ الشّبَاب

-الإمساك أو الإسهال

كيفية التعامل مع الأرق أثناء الدورة الشهرية؟

إليك 7 نصائح لإدارة دورة نومك أثناء الدورة الشهرية:

-اذهبى إلى السرير واستيقظى في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

-لتغفو بسرعة، يمكنك قراءة كتاب، أو أخذ حمام دافئ، أو ممارسة التأمل قبل الذهاب إلى السرير.

-تجنبى تناول الكافيين والأطعمة السكرية، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، لأنها يمكن أن تتداخل مع قدرتك على النوم.

-مارسى تمارين التنفس العميق للتحكم في التوتر. إدارة التوتر والقلق يمكن أن تخفف من بعض الأعراض العاطفية لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية التي تساهم في الأرق.

-اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالمغنيسيوم وفيتامين ب6، خاصة خلال الدورة الشهرية. يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية.

-تأكدى من أن غرفتك باردة ومظلمة وهادئة.

-اشربي الكثير من الماء طوال اليوم، ولكن قلل من تناول السوائل في المساء لمنع الذهاب إلى الحمام ليلاً.

-إذا كنت لا تزالين تجد صعوبة في إدارة دورة نومك، فتحدث مع طبيبك لإيجاد حل. (اليوم السابع)