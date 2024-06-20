علاج للبروستاتا يعزز إنتاج الطاقة في خلايا المخ

أظهرت دراسة جديدة أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا يمكن أن تقلل أيضاً من خطر الإصابة بالخرف.

وتوصل فريق البحث من جامعة إلينوي إلى وجود نفس التأثير العصبي الوقائي الذي تم رصده في مرض باركنسون، مع أدوية البروستاتا.

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وتبين أن 3 من الأدوية المستخدمة لعلاج البروستاتا (تيرازوسين، ودوكسازوسين، وألفوزوسين) يمكنها تعزيز إنتاج الطاقة في خلايا المخ.

أما الأدوية الأخرى، مثل: تامسولوسين ومثبطات 5-ألفا ريدوكتاز والتي تسمى فيناسترايد ودوتاستيريد، فلا تعزز إنتاج الطاقة في المخ وبالتالي لا توفر هذه الفائدة الوقائية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا أدوية من نوع تيرازوسين لديهم خطر أقل بنسبة 40% لتشخيص الخرف، مقارنة بمن تناولوا تامسولوسين، وانخفاض بنسبة 37% في المخاطر مقارنة بالرجال الذين تناولوا مثبطات اختزال ألفا-5.

وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك فرق كبير إحصائياً في المخاطر بين من تناولوا تامسولوسين ومثبطات اختزال ألفا-5.