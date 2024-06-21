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صحة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية.. هذا ما قالته عن حقن التنحيف

Lebanon 24
21-06-2024 | 01:30
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أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا عاجلا لمواطني عدة دول بضرورة تجنب حقن "تنحيف" مزيفة تم اكتشافها مؤخرا، والتي قد تكون قاتلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن منظمة الصحة اكتشفت الحقن المزيفة في عدة دول، أبرزها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل.
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وأضافت: "يتم توفير هذه الحقن في سلسلة التوريد المنظمة، مما يعني أنها قد تم توفيرها من قبل عيادات أو أطباء شرعيين ويمكن أن تؤثر على الناس".
وأكدت أن هذه المنتجات المزيفة على مكونات ضارة أو غير معلنة، مما يعرض حياة مستخدميها للخطر. 

ودعت منظمة الصحة العالمية الجهات التنظيمية إلى "بذل العناية" بشأن دفعات من حقن "أوزيمبيك" وغيرها من حقن إنقاص الوزن.

وتابعت: "على الناس البحث عن علامات التحذير، بما في ذلك الأخطاء الإملائية".
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