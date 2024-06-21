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صحة

عيد الأب.. نصائح لتحسين صحتك النفسية بعد التقاعد عن العمل

Lebanon 24
21-06-2024 | 12:00
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عيد الأب يوافق يوم 21 حزيران، وللاحتفال بهذا اليوم المميز يجب التعرف على طرق التعامل مع الأب في سن التقاعد أو سن المعاش، لحمايته من التعرض للإصابة بأي مشكلات نفسية وأشهرها الاكتئاب.

 وفقا لدراسة نشرتها المكتبة الأميركية للطب، وأثبتت خلالها أن هناك  شخصا  يعاني من كل ثلاثة  متقاعدين أي وصلوا لسن المعاش من الاكتئاب، فيمرون بفترة حركة من إضطرابات في المشاعر، كالحزن والقلق .

 وعند وصول الأب لسن الـ60 وخروجه من وظيفته التي أفنى بها عمره، يتعرض للعديد من المشاكل النفسية والإحباط، فيشعر بفقدان الهدف في الحياة،  ويرغب في العزلة الاجتماعية بسبب سيطرة شعوره أنه شخص غير مفيد.

 بعض النصائح الطبية النفسية للتعامل مع الأب عند خروجه على المعاش، ومنها:

  على الأب تقبل مشاعر التقاعد والخروج على المعاش، فالشعور بالإحباط والقلق يعد من الأمور الطبيعية في بداية الأمر، ولذا لا تقوم بكبت مشاعرك وعبر عنها مع المقربين.

 من أهم النصائح التي يجب على الأب القيام بها بعد المعاش هي التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وتجنب العزلة، والقيام بالعديد من الأنشطة الاجتماعية، والحفاظ  على العلاقات مع الأصدقاء والعائلة.

  القيام بأنشطة تطوعية يعد من أهم  النصائح التي تقلل حدة التوتر والقلق بعد المعاش، ويساعدك في خلق بيئة نفسية جيدة.

 مع ضرورة استكشاف المشاعر والاهتمامات التي لم يكن لديك وقت لممارستها  سابقا.

 ابحث عن الأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة وقم بها لتجديد طاقتك النفسية.

 اتبع أسلوب حياة صحي يتضمن تناول نظام غذائي صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة بانتظام. (اليوم السابع)

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