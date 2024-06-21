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صحة

نصائح هامة للسلامة الغذائية خلال موسم الصيف

Lebanon 24
21-06-2024 | 23:00
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قد يتعرض البعض للإصابة بالتسمم الغذائي خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس، كما أنه من الممكن أيضا يتعرض الغذاء للفساد عند عدم الاهتمام بتخزينة بالشكل الصحي والسليم.

 ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots، والذي قدم بعض النصائح المهمة للحماية من التسمم الغذائي بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس، ومنها:

 -تخزين المواد الغذائية بشكل صحيح

 يجب عليك تجميد أو تبريد المواد القابلة للتلف.

 -تعامل مع الطعام بأمان

استخدم ألواح تقطيع مختلفة للحوم النيئة والوجبات الأخرى لمنع التلوث المتبادل. ويجب عليك أيضًا غسل يديك وأدواتك والأسطح جيدًا قبل وبعد إعداد الطعام. 

من المهم طهي الطعام على درجة الحرارة الداخلية الصحيحة لقتل البكتيريا الخطرة، وخاصة اللحوم والدواجن والمحار والبيض.

 -اعتني ببقايا الطعام

أعد تسخين الطعام المتبقى وتناوله خلال يوم واحد بعد تبريده لمدة ساعتين.

 وقدم التقرير، أبرز الأعراض المرتبطة بالتسمم الغذائي، ومنها:

-غثيان

-القيء

-إسهال

-تقلصات المعدة

-ارتفاع درجة الحرارة

-صداع

-ضعف مفاجئ في الجسم

-دم في البراز

-الإسهال الذي يستمر لأكثر من 3 أيام

-ارتفاع درجة الحرارة

 أسباب التسمم الغذائى

ومن أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي التالي:

- نمو البكتيريا في الأمعاء، فارتفاع حرارة الطقس يمكن أن تزيد من خطر العدوى البكتيرية بنسبة 34 % ويحدث هذا عمومًا عندما يصبح الطعام ملوثًا بالكائنات الحية الدقيقة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

 - ترك أي طعام بالخارج لفترة طويلة أثناء الطقس الحار قد يزيد من احتمالية التلوث، فإن البكتيريا قد تتطور إذا لم تقم بتبريد المواد الغذائية القابلة للتلف مثل منتجات الألبان أو اللحوم.

(اليوم السابع)
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