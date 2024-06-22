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صحة
ما هي أسباب آلام الأطراف.. اليكم آخر الأبحاث
Lebanon 24
22-06-2024
|
00:47
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قالت الرابطة المهنية لأطباء الروماتيزم بألمانيا إن آلام الأطراف تنقسم إلى آلام حادة وآخرى مزمنة.
آلام حادة
وأوضحت الرابطة أن أسباب آلام الأطراف الحادة تتمثل في إصابات المفاصل والعضلات كالإصابات الرياضية والإجهاد المفرط ومشاكل الظهر والعمود الفقري.
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كما تشمل أسباب الآلام الحادة عدوى الجهاز الهضمي واضطرابات الدورة الدموية، مثل: تجلط الدم، والأمراض المعدية مثل الحمى الغدية، وحمى الضنك، والنكاف، والتهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.
آلام مزمنة
أما أسباب آلام الأطراف المزمنة، والتي تستمر على مدار أسابيع أو شهور وأحياناً لسنوات، فتكمن في أمراض المفاصل مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل والفصال العظمي، وأمراض العظام مثل هشاشة العظام.
وقد ترجع أسباب آلام الأطراف المزمنة أيضاً إلى الاضطرابات الأيضية مثل الاعتلال العصبي السكري وداء النقرس، كما أنها قد تنذر بالسرطان.
استشارة الطبيب
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال حدوث آلام الأطراف على نحو مفاجىء أو استمرارها على مدار فترة طويلة وإذا كانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى وفقدان الوزن غير المبرر والقيود الحركية.
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