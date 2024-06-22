Advertisement

صحة

ما هي أسباب آلام الأطراف.. اليكم آخر الأبحاث

Lebanon 24
22-06-2024 | 00:47
A-
A+
Doc-P-1214569-638546393683971046.jpg
Doc-P-1214569-638546393683971046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الرابطة المهنية لأطباء الروماتيزم بألمانيا إن آلام الأطراف تنقسم إلى آلام حادة وآخرى مزمنة.

آلام حادة
وأوضحت الرابطة أن أسباب آلام الأطراف الحادة تتمثل في إصابات المفاصل والعضلات كالإصابات الرياضية والإجهاد المفرط ومشاكل الظهر والعمود الفقري.
Advertisement
كما تشمل أسباب الآلام الحادة عدوى الجهاز الهضمي واضطرابات الدورة الدموية، مثل: تجلط الدم، والأمراض المعدية مثل الحمى الغدية، وحمى الضنك، والنكاف، والتهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.

آلام مزمنة
أما أسباب آلام الأطراف المزمنة، والتي تستمر على مدار أسابيع أو شهور وأحياناً لسنوات، فتكمن في أمراض المفاصل مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل والفصال العظمي، وأمراض العظام مثل هشاشة العظام.
وقد ترجع أسباب آلام الأطراف المزمنة أيضاً إلى الاضطرابات الأيضية مثل الاعتلال العصبي السكري وداء النقرس، كما أنها قد تنذر بالسرطان.

استشارة الطبيب
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال حدوث آلام الأطراف على نحو مفاجىء أو استمرارها على مدار فترة طويلة وإذا كانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى وفقدان الوزن غير المبرر والقيود الحركية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2024-06-22
23:00 | 2024-06-21
15:00 | 2024-06-21
12:00 | 2024-06-21
08:45 | 2024-06-21
06:03 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24