نوع من الخضار يمكن أن يخفض ضغط الدم والكوليسترول.. ما هو؟

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كشف الدكتور سوراج كوكاديا، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن الشمندر يمكن أن يقدم "فوائد ممتازة" لصحتنا.وقال عبر حسابه على "تيك توك": "ثبت أن النترات الغذائية في الشمندر تعمل على خفض ضغط الدم مركزيا ومحيطيا. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أيضا في تحسين الأداء الرياضي".وأوضح أن أجسامنا تحوّل هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو الجزيء الضروري لتوسيع الشرايين وخفض ضغط الدم.