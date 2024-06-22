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صحة
نوع من الخضار يمكن أن يخفض ضغط الدم والكوليسترول.. ما هو؟
Lebanon 24
22-06-2024
|
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كشف الدكتور سوراج كوكاديا، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن الشمندر يمكن أن يقدم "فوائد ممتازة" لصحتنا.
وقال عبر حسابه على "تيك توك": "ثبت أن النترات الغذائية في الشمندر تعمل على خفض ضغط الدم مركزيا ومحيطيا. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أيضا في تحسين الأداء الرياضي".
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وأوضح أن أجسامنا تحوّل هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو الجزيء الضروري لتوسيع الشرايين وخفض ضغط الدم.
ويعتقد الباحثون أيضا أن مضادات الأكسدة المعروفة باسم "البيتانين"، الموجودة في الشمندر، قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول. وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية القلب والدماغ، خاصة وأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. (روسيا اليوم)
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