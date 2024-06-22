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صحة

عليك التوقف عنها فوراً ..عادات يومية تسبب فشل الكبد

Lebanon 24
22-06-2024 | 23:00
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لابد لك من الحفاظ على كبدك سليما نظيفا خاليا من الاضطرابات، بهذه النصائح بدء تقرير نشر في موقع maxhealthcare  الطبي مجموعة من النصائح المقدمة للجميع للحفاظ على صحة الكبد، مؤكدا التقرير على خطورة بعض العادات والممارسات اليومية التى تؤثر سلبا على صحة الكبد وتؤدى إلى  مشكلات كثيرة به.

 ومن بين هذه العوامل، ضعف كميات المياه التي يشربها الإنسان على مدار يومه، فالكبد يحتاج لترطيب دائم، وهو ما توفره المياه أولا بأول للجسم ولأعضائه من أهمه الكبد، لذلك نصح التقرير بضرورة شرب المياه بعدد لا يقل عن الثمانية أكواب يومية على أقل تقدير. 

تابع تقرير آخر نشر في موقع  "بيرسونال لابس" أن كثرة تناول الطعام غير الصحى، أو الفاست فود والأكلات السريعة، فضلا عن الأطعمة الجاهزة التي لا تعد منزليا، تجعل الجسم عرضة للإصابة باضطرابات خطيرة في الكبد، وذلك لأن هذه الأطعمة تحتوى على كم هائل من السكريات والأملاح، وكذا العناصر المفقودة غير الصحية، كذلك الدهون المشبعة كلها مسببات للإضرار الشديد بصحة الكبد.

وعلى الإنسان الحفاظ على صحة الكبد، من خلال اتباع أنظمة صحية غير قاسية توفر الترطيب للجسم وللكبد، فضلا عن عدم الاضطراب في طبيعة الطعام، من حيث النوعية فعلينا عدم اللجوء للأطعمة المقلية وغير الصحية، والتركيز على الخيارات الصحية، والاهتمام بالالتزام بارشادات الطبيب المختص إذا ما تناولنا الفيتامينات والمكملات، وعدم الإكثار أو الإفراط في تناول المكملات مهما كان نوعها، كذلك لابد من التركيز على ضبط ساعات النوم، وممارسة الرياضة، ومواعيد تناول الطعام كذلك والوجبات.

(اليوم السابع)
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