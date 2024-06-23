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صحة

قد تدل على أمراض مزمنة... هل لاحظتم هذه العلامات في عيونكم؟

Lebanon 24
23-06-2024 | 09:00
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أشار خبراء الصحة إلى أن عيون الإنسان قد تكشف الكثير عن صحته، بدءا من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى مشاكل الغدة الدرقية.

وفيما يلي 3 علامات يمكن رصدها في العيون لمشاكل صحية مزمنة:

الجحوظ: لدى حوالي 80% من جميع الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، حالة تعرف باسم مرض "غريفز"، التي تؤدي إلى جحوظ العين، حيث يؤدي التورم حول العين الناجم عن المرض إلى بروز العين من محجرها.
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وقد يعاني بعض الأشخاص من هذه الحالة لمدة عامين.

يعرف مرض "غريفز" بأنه حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية، التي تتحكم في تدفق بعض الهرمونات، ما يؤدي إلى الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة. 

قوس القرنية: إذا لاحظت ظهور حلقة زرقاء حول قزحية شخص ما، فقد يكون ذلك علامة على الكوليسترول الوراثي. وتكون هذه الحالة، المعروفة باسم قوس القرنية، علامة واضحة على وجود اضطراب وراثي يسمى فرط كوليستيرول الدم العائلي.

ويمكن أن يسبب هذا المرض ظهور كتل صفراء بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وهي في الواقع رواسب صغيرة من الكوليسترول.

حلقات "كايزر فلايشر": إذا رأيت حلقة بنية صفراء حول قزحية العين، فمن الممكن أن تكون علامة على تخزين جسمك لكميات خطيرة من المعدن، من خلال اضطراب وراثي يعرف باسم مرض ويلسون (WD)، الذي يؤدي إلى تراكم النحاس في العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك عينك. وتسمى هذه الحالة حلقة "كايزر فلايشر"، والتي تبدأ كخط أصفر إلى أخضر اللون في الجزء العلوي من القزحية، قبل أن تتطور إلى حلقة.

ويؤثر المرض بشكل رئيسي على الدماغ والكبد، كما يسبب انتفاخا في البطن واصفرار الجلد وأحيانا تغيرات في الشخصية.
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