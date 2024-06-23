للحماية من الشمس الحارقة في الصيف.. اليكم هذه النصائح

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يمكن أن يسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس تلفاً للجلد، ويشمل الجلد الجاف، والبقع الداكنة، والتجاعيد، كما أنه يزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد، الأكثر شيوعاً في العالم، حسب الجمعية الأمريكية للسرطان.ولحماية الجلد على الشواطئ يُنصح باستخدام الكريم الواقي من الشمس، والتأكد من أنه "واسع الطيف"، حسب الملصق وأنه يتمتع بعامل حماية 30 أو أكثر.وحسب "تيمبل هيلث"، يعد وضع قبعة بحافة تزيد عن 5 سم عاملاً مساعداً لحماية بشرة الوجه.كما أن وضع النظارات الشمسية مهم لحماية العينين والبشرة الرقيقة حولها، بعد التأكد من توفيرها حماية من الأشعة فوق البنفسجية.من 10 إلى 4وبين الـ10 صباحاً والـ 4 عصراً تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، لذلك يجب اتخاذ إجراءات الحماية، وتقليل التعرض للشمس خلال هذه الفترة.ويُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون الجلوس تحت مظلة، وتجديد وضع الكريم الواقي من الشمس حسب تعليمات المنتج، وعادة ما تكون كل ساعتين، إلى جانب شرب الماء، أهم أدوات ترطيب الجسم في الطقس الحار.