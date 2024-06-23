نقص الحديد.. مشكلة غذائية تواجه النساء والأطفال

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تشير تقارير طبية عديدة إلى أن النساء في سن الإنجاب، والأطفال، لا يحصلون على ما يكفي من الحديد في وجباتهم الغذائية، ويرجع ذلك إلى أن الجسم لا يمتص إلا نسبة معينة من مدخلات الجسم من المعدن، إلى جانب عوامل أخرى مثل الدورة الشهرية.وبحسب "ليفينغ سترونغ"، تعتمد كمية الحديد التي يحتاجها الجسم على العمر والجنس.وتحتاج النساء في سن الإنجاب إلى 18 ملغ من الحديد يومياً، بينما يحتاج الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث إلى 8 ملغ فقط.ويرجع هذا الفرق إلى أن فقدان الدم أثناء الحيض يزيد من احتياجات الحديد لدى النساء.وأثناء الحمل، تحتاج المرأة إلى 27 ملغ من الحديد يومياً، وتنخفض هذه الكمية إلى 9 إلى 10 ملغ فقط يومياً عند الرضاعة الطبيعية.وتعتبر الخضروات والفواكه والعصائر الغنية بفيتامين "سي" ضرورية، إلى جانب مكملات الفيتامين، لتحسين قدرة الجسم على امتصاص الحديد.والأطعمة الغنية بالحديد هي: لحم البقر، والدواجن، وكبد البقر، والبيض، وحبوب الإفطار المدعمة، والعدس، والفاصوليا البيضاء، والتوفو، والسبانخ، والبروكلي، ومعكرونة القمح الكامل، والبطاطس بقشرها، وفطر (المشروم)، والشوكولا الداكنة.