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صحة

لمن يعانون من احتباس السوائل والوزن الزائد.. الحلّ في الكزبرة!

Lebanon 24
24-06-2024 | 06:14
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تساعد المشروبات الدافئة على الهضم وتقليل حدة احتباس الماء في الجسم، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن تدريجيا إذا ما داوم الإنسان عليها دون إفراط، حسب تقرير أورده موقع curawellnes.

ولفت التقرير إلى أن ماء بذور الكزبرة أو ماء الكزبرة الدافئ له فائدة عظيمة وصحية، فلا شك أنه يخلص الجسم من احتباس السوائل فيه، ويعمل على إخراج هذه المياه والتخلص منها تدريجيا، مما يعزز من إنقاص الوزن من جهة، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم من جهة أخرى، لذلك يعد من أفضل المشروبات التي تعزز من صحة الإنسان وتقاوم المشكلات المرضية التي يعانيها، فضلا عن مقاومتها لاحتباس السوائل الزائدة.
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وينقي مشروب بذور الكزبرة الجسم من سمومه إذا ما وضعنا كوبا من الماء، وبه ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة، هذا الماء يكون دافئا لتنقع فيه البذور جيدا ويتناوله الشخص، بعد أن ينقع لساعات طويلة، ولأفضل تأثير لهذا المشروب الصحي أن يكون في الصباح سواء بعد تناول وجبة الفطور أو قبلها.

شرح التقرير أن ماء بذور الكزبرة يعمل على الاسترخاء والهدوء بشكل عام لعضلات الجسم وعضلات المعدة بشكل خاص مما يعمل على استخلاص عناصر الطعام بشكل أمثل مما يجعل زيادة الوزن أمرا غير وارد، ويجعل الإنسان يستفيد بطعامه على وجه أكمل ويعزز من الاستفادة من مغذيات الطعام بشكل كامل مما يحميه من السمنة وزيادة الوزن ويعمل على إنقاص الوزن تدريجيا، كما أنه يمنع تقلصات البطن ومشكلاته.

وتنقع الكزبرة الجافة ليلة كاملة في الماء، وتصفى من البذور والشوائب ويشرب منها كوب على الريق يوميًا للاستفادة من فوائدها الجمة.
المصدر: العربية
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