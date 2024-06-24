26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
من بينها السمنة والسكري... عقار واحد يعالج مشاكل صحية كثيرة!
Lebanon 24
24-06-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن عقار قادر على زيادة جودة النوم، وتحسين حالة المصابين بأمرض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني.
الدراسة نشرها موقع "نيوز أتلاس" وأجراها باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالولايات المتحدة وركزت على 469 حالة تعاني من انقطاع النفس أثناء النوم ومشاكل السمنة.
Advertisement
أما العقار المستخدم فهو تيرزباتيد والذي يباع تحت أسماء تجارية مختلفة مثل "زي بوند" ومونجارو"، ويمكن أن يكون أول علاج لحالة انقطاع النفس الانسدادي التي تصيب قرابة 936 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال أتول مالهوترا، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير طب النوم في جامعة كاليفورنيا سان دييغو هيلث: "تمثل هذه الدراسة معلما مهما في علاج انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وتقدم خيارا علاجيا جديدا واعدا يعالج كل من المضاعفات التنفسية والأيضية".
وأضاف مالهوترا، وهو أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو: "يقدم هذا العلاج الدوائي الجديد بديلا أكثر سهولة للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل العلاجات الحالية، فهو يعالج انقطاع النفس وفقدان الوزن ويحسن مخاطر وأعراض أمراض القلب والأيض، يمكن أن يستهدف تيرزباتيد أيضا آليات أساسية محددة لانقطاع التنفس أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى علاج أكثر تخصيصا وفعالية".
انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إدارة الوزن، لذا فإن انخفاض الوزن أدى إلى انخفاض مماثل في اضطرابات النوم، ومع ذلك، لم يؤثر تيرزباتيد على الوزن فحسب؛ بل إنه حسن صحة القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين.
Advertisement
الأكثر قراءة
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
14:14 | 2024-06-23
23/06/2024 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:29 | 2024-06-24
24/06/2024 01:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت المحظور.. نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها (صورة)
Lebanon 24
تخطت المحظور.. نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها (صورة)
02:50 | 2024-06-24
24/06/2024 02:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
12:00 | 2024-06-23
23/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
24/06/2024 03:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:10 | 2024-06-24
لمواليد الربيع.. أنتم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض!
06:14 | 2024-06-24
لمن يعانون من احتباس السوائل والوزن الزائد.. الحلّ في الكزبرة!
02:11 | 2024-06-24
العطسة قد تسبب كسورا وأمراضا عدة... اليكم مخاطرها
00:05 | 2024-06-24
ما هي الخضار الورقية الأكثر فائدة؟
23:41 | 2024-06-23
ماذا يحدث داخل جسم الإنسان خلال التعرض لحرارة الطقس؟ اليكم ما توصل اليه العلماء
23:00 | 2024-06-23
للحماية من الشمس الحارقة في الصيف.. اليكم هذه النصائح
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
24/06/2024 17:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
24/06/2024 17:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
24/06/2024 17:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24