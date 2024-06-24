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صحة

كيف نكتشف مشاكل النظر عند الأطفال؟

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:00
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يعد الحفاظ على صحة العين عند الأطفال أمرًا في غاية الأهمية لأنه يمكن أن يعيق أدائهم الأكاديمي وقدراتهم التعليمية. إذا تم اكتشاف مشاكل العين في وقت مبكر، فيمكن أن ينقذ طفلك من صراع مدى الحياة مع مشاكل العين.

 مشاكل العين الشائعة عند الأطفال

انسداد القناة الدمعية

انسداد القنوات الدمعية هو مشهد شائع عند الأطفال حديثي الولادة بسبب عدم قدرة الدموع على التصريف بشكل صحيح. عادة، تتحسن المشكلة من تلقاء نفسها خلال السنة الأولى من الحياة. ومع ذلك، قد يكون هناك حاجة للتدخل الجراحي في بعض الحالات”.

 النوم مع عيون مفتوحة  

قد يشعر الآباء في كثير من الأحيان بالقلق من رؤية طفلهم ينام وعيناه مفتوحة. وفي معظم الحالات، لا يوجد ما يدعو للقلق إلا إذا تبعته أي أعراض غير عادية. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يفكر في استخدام جهاز ترطيب لأنه في كثير من الأحيان قد تجف العيون بسبب فتحها لفترات طويلة.

 إعتمام عدسة العين

تعتيم عدسة العين يؤدي إلى حالة تسمى إعتمام عدسة العين، وهذا يؤثر على الرؤية وإذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب يؤدي إلى العمى الذي لا رجعة فيه. يتضمن العلاج عادة الاستئصال الجراحي للجزء المصاب من عدسة العين ثم استبداله بعدسة صناعية.

 و تلعب فحوصات العين المنتظمة دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العين والكشف عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر. وللقيام بذلك، لا بد من جدولة اختبارات العين الشاملة مرة واحدة على الأقل في السنة، أو على النحو الموصى به من قبل الطبيب. يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في الكشف عن أي علامات لإعتام عدسة العين أو أمراض العين الأخرى، مما يسمح بالتدخل والعلاج في الوقت المناسب. وتذكر أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لإدارة إعتام عدسة العين بشكل فعال. (اليوم السابع)

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