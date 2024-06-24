لهذه الأسباب.. احذر الإفراط في تناول القهوة!

إذا كنت من الأشخاص الذين يستمتعون بتناول أكواب متعددة من الشاي والقهوة حتى في موجة الحر فأحذر لأن هذا يعرضك للعديد من المشاكل الصحية، وذلك وفقا لموقع healthshots.

الكافيين هو منبه طبيعي يتم استهلاكه على نطاق واسع و يساعد في الحفاظ على نشاط عقلك وجهازك العصبي وينشط جسمك، فبمجرد تناول الكافيين، يتم امتصاصه في مجرى الدم من القناة الهضمية، ويذهب إلى الكبد حيث يتم تقسيمه إلى مركبات، مما يؤثر على عمل الأعضاء المختلفة.

ووفقا لمجلة الكيمياء العصبية ، يعمل الكافيين بشكل رئيسي على الدماغ عن طريق منع تأثيرات الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يساعد على استرخاء الدماغ ويجعلك تشعر بالتعب، و تتراكم مستويات الأدينوزين الطبيعية على مدار اليوم، مما يجعلك تشعر بمزيد من التعب والنعاس. لكن الكافيين يساعدك على البقاء مستيقظًا عن طريق إعاقة عمل الأدينوزين.

وقدم التقرير، أبرز الأضرار التي تلحق الجسم عند تناوله للكافيين خلال موجات الحر الشديدة، ومنها:

- الجفاف

الكافيين هو مدر للبول مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول من الجسم، كما يمكن أن يخدع جسمك ويجعله يشعر بالعطش الأقل مما قد يؤدي إلى الجفاف.

- زيادة معدل ضربات القلب

الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم في الصيف، يمكن أن يضع استهلاك الكافيين ضغطًا إضافيًا على نظام القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة أو مخاوف صحية أخرى.

- أنماط النوم السيئة

يمكن أن تؤدي أشهر الصيف إلى اضطراب أنماط النوم لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم يجعل من الصعب النوم، و حتى في فصل الصيف، تميل درجة حرارة الغرفة إلى الارتفاع، مما يجعل النوم أكثر صعوبة، فإذا قمت بإضافة الكافيين إلى نظامك الغذائي خلال كل هذا، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم مخاوف نومك في الصيف، وهذا سيؤدي إلى شعورك بالغضب والتعب في اليوم التالي.

- القلق المزمن والتهيج

زيادة معدل استهلاك الكافيين يمكن أن يؤدي إلى مشاعر القلق والتهيج، إذا كنت تعاني من القلق حاول الابتعاد عن الكافيين لأنه سيعزز مزاجك الأكثر هدوءًا وسيخفض مستويات التوتر لديك، و أظهرت دراسة أجريت عام 2005 كيف أن الاستهلاك الزائد للكافيين يمكن أن يؤدي إلى حالات نفسية مثل اضطرابات القلق، أو الأعراض الذهانية، أو مشاكل النوم.

- ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة

يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى تعطيل تنظيم درجة الحرارة لديك مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس. قد يساعد الامتناع عن تناول الكافيين في دعم آليات التبريد في الجسم.

(اليوم السابع)