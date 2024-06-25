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صحة

عقار شائع لإنقاص الوزن يخفف من أعراض مرض قاتل

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:58
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وجدت تجربة واعدة أن عقار فقدان الوزن الشائع "سيماغلوتايد"، المعروف تحت الاسمين التجاريين Ozempic وWegovy، يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض قصور القلب القاتل.
يعد هذا التحليل "الأول من نوعه" في مجال دراسة تأثيرات العقار على الرجال والنساء بشكل منفصل فيما يتعلق بالكسر القذفي المحفوظ (HFpEF)، حيث يضخ القلب بشكل طبيعي ولكنه متصلب جدا بحيث لا يمكن ملؤه بشكل صحيح.
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وحللت الدراسة، التي شملت 1145 مريضا، تأثيرات جرعة أسبوعية من العقار تبلغ 2.4 ملغ على مدار عام.
وتبين أن النساء يفقدن المزيد من الوزن (9.6% من وزن الجسم في المتوسط) مقارنة بـ 7.2% لدى الرجال. كما تحسّن الجرعات الدوائية من أعراض قصور القلب، مثل ضيق التنفس والتعب والتورم في الساقين والقدمين لدى كلا الجنسين.

وكان المرضى قادرين على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية مع انخفاض مستويات الالتهاب.
وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية واستشارية أمراض القلب: "بالنسبة لبعض الناس، فإن التعايش مع قصور القلب يمكن أن يجعل الأنشطة اليومية صعبة أو حتى مستحيلة. هذا النوع من التحسينات، مثل القدرة على المشي لمسافة أبعد، يمكن أن يكون له تأثير جذري في حياة شخص ما".
ويأتي التحليل الجديد، الذي قُدّم في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، بعد اكتشاف أن الجرعات تقلل بشكل كبير من فرص إصابة الأشخاص بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. (روسيا اليوم)
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