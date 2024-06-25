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صحة

هل يزيد الشعور بالوحدة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 07:29
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وجد بحث جديد أن الشعور بالوحدة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من النصف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأشخاص الذين أبلغوا عن شعورهم بالعزلة خلال منتصف عمرهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية خلال العقد التالي.
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ووفقا للدراسة، التي أجرتها جامعة هارفارد، فإن أولئك الذين عانوا من الوحدة لعدة سنوات كانوا الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة 56 في المئة.

وكشف خبراء أن هذه النتيجة تظهر التهديد الذي يشكله الشعور بالوحدة المزمنة على الصحة العامة، مشيرين إلى أن فحص الأشخاص يمكن أن يساعد في تحديد الخطر بشكل استباقي. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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