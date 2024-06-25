نصائح بسيطة لتعزيز المهارات الحركية لطفلك

المهارات الحركية لدى الأطفال وكيفية استخدامهم لأيديهم وأجسامهم من المهام الضرورية لهم، فالحركة والالتقاط واللعب أمر في غاية الأهمية لتكامل نموهم ومهاراتهم الحركية الكاملة، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع nationwide children، موضحا أن الكثير من النصائح والألعاب وكذلك المهارات الحركية يمكن أن تعزز من مهارات الطفل إذا ما التزم بها الآباء والأمهات بمساعدة اطفالهم في سن مبكرة.

وأوضح التقرير أن هناك ألعابا أو مهارات بعينها تتعزز بمجموعة من الممارسات التي يمكن أن يساعد فيها الأب والأم الطفل لتعزيز مهاراته ومنها:

ساعد طفلك على تعزيز مهارات الأصابع للقدمين واليدين من خلال الالتقاط الكثير مثل التقاط المشابك، التقاط القلم الرصاص، التقاط الألعاب، ساعده على الدوام في التقاط الاشياء وتركها والتقاطها مره أخرى.

حاول تطوير مهاراته الحركية من خلال لعبة القبضة أو تمرين القبضة من خلال فتح يديه وغلقها وأصابعه.

من خلال تمرين بسيط يمكنه التقاط الأشياء ووضعها في مكان مخصص لها فهو تمرين ممتع ومعزز المهارات الحركية أيضا.

يمكنك استخدام الاسفنجة أثناء الاستحمام في جعله يقبضها ويبسطها.

يمكنه سحب المياه من مكان لآخر أو من كوب لآخر مما يعزز مهاراته أيضا.

تعزيز مهارات الطفل ما هو إلا تقوية لسلسلة النمو الحركي والمهاري له فضلا عن أنها تعزز من عضلات الجسد ومرونته ونموه وتحسين قدرته على الجلوس والمشي وغيرها من المهارات، تلك التمارين الخفيفة والحيل البسيطه تساعد الطفل على النمو بشكل أفضل كما تمكنه من الإعتماد على ذاته وعلى جسمه ومهاراته بشكل أكبر فضلا عن أنها تعزز من مهارات نموه وطوله ووزنه أيضا.

(اليوم السابع)