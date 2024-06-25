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صحة

تحذير من الماء البارد بالأجواء الحارة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:00
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شرب الماء البارد خلال فصل الصيف يعطي راحة فورية ويساعد على التغلب على الحرارة، للبقاء رطبًا في الصيف، يستهلك الناس المشروبات السائلة، بما في ذلك المياه والعصير وماء جوز الهند.

 وفقا للخبراء، من الضروري شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء للبقاء رطبا، ومع ذلك، فإن شرب الماء في درجة الحرارة المناسبة مهم أيضًا لأنه له تأثير على صحتك، ومن أجل إرواء العطش في فصل الصيف، يُعتقد أن الماء البارد هو الأفضل، فهو يوفر راحة فورية من الحرارة، ولكنه في نفس الوقت يسبب الكثير من الأضرار للجسم.

 شرب الماء البارد بعد التعرض للشمس أو بعد ممارسة الرياضة أو بعد الأكل له تأثير سيئ على الجسم، ووفقا لموقع " timesofindia ".

 فيما يلي بعض الأسباب التي تدفعك إلى تجنب الماء البارد من الثلاجة:

يؤثر بشكل سيئ على عملية الهضم

 تشير بعض الأبحاث إلى أن الماء البارد يؤدي إلى انكماش الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ويعوق عملية الهضم

 يسبب التهاب الحلق

عندما تشرب الماء البارد من المثلج، يمكن أن يسبب تكوين المخاط، مما يجعل بعض الناس يشعرون بمشاكل في التنفس، يمكن أن تحدث بسبب ذلك مشاكل مثل التهاب الحلق والمخاط والبرد وتورم الحلق.

يسبب الصداع

شرب الماء البارد أو المثلج مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس، يمكن أن يبرد العديد من الأعصاب في العمود الفقري، مما يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى الصداع، وهذا الوضع يمكن أن يزيد المشكلة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية.

يزيد الوزن

يجب على الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن تجنب شرب الماء البارد، حيث يصعب حرق الدهون الموجودة في الجسم، حيث تتصلب الدهون في الجسم مع ماء الثلاجة، مما يؤدي إلى مشكلة في تقليل الدهون وعدم نقصان الوزن. (اليوم السابع)

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