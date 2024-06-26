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صحة

ما هي الأسباب المحتملة للشعور بالتعب معظم الوقت؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 02:04
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عندما تشعر بالنعاس والإرهاق كل يوم تقريبا خلال معظم ساعات اليوم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة ما في جسمك، وفقا لخبراء الصحة.
إذا كنت تشعر بالتعب التام، على الرغم من حصولك على قسط وافر من النوم، فقد تكون تعاني من مرض دون علمك، أو ربما من نقص الفيتامينات.
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وفيما يلي عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة لديك:
- عدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، أو الإفراط في ممارستها لدرجة الشعور بالإرهاق.
- استخدام الهاتف بكثرة، فالتعرض المفرط للضوء الساطع يمكن أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك ويؤثر على جودة نومك، لأنه يمكن أن يتداخل مع إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تحفيز النوم. 
- غياب عناصر الطاقة المفيدة في نظامك الغذائي، مع الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكر.
- الجفاف وقلة شرب الماء، ما يؤدي إلى أعراض التعب وانخفاض اليقظة وضعف التركيز.

- السهر ليلا لوقت متأخر جدا.

- تناول القهوة قبل النوم.
وسرد خبراء الصحة أيضا العوامل الصحية التي يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة، وهي:

- فقر الدم، أو نقص الحديد (يسبب ضيق في التنفس والدوخة وشحوب الجلد والتعب).

- قصور الغدة الدرقية.

- القلق أو الاكتئاب.

- الدورة الشهرية، بما في ذلك التغيرات الهرمونية والانتفاخ واضطرابات النوم.

- انقطاع التنفس أثناء النوم، الذي يمكن أن تؤدي إلى توقف التنفس بشكل متكرر طوال الليل، ما يزيد الضغط على القلب.

- الآثار الجانبية المحتملة لبعض الأدوية. (روسيا اليوم)
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