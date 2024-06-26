حمية تتفوق على فعالية الأدوية التقليدية في إدارة مرض السكري المبكر.. ما هي؟

وجدت دراسة جديدة أن الصيام المتقطع قد يكون بمثابة تدخل أولي يتفوق على فعالية الأدوية لأولئك الذين يعانون من مرض السكري المبكر، والذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها مجلة JAMA Network Open مؤخرا، وجد الباحثون أن الصيام المتقطع له فوائد استقلابية مذهلة تفوق حتى تأثيرات الأدوية الموصوفة للأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض السكري، ويمكن أن يساعد المصابين بداء السكري من النوع الثاني على إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وتحسين مستويات السكر في الدم.

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وخلص الباحثون إلى أن اتباع الصيام المتقطع (5:2) قد يكون "بمثابة تدخل أولي فعال في نمط الحياة"، بدلا من الأدوية المضادة لمرض السكر، للتحكم المبكر في داء السكري من النوع الثاني. (روسيا اليوم)