ما سبب رؤية البعض لأنماط غريبة عندما يغمضون أعينهم؟

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يرى الكثيرون هياكل ذات حركة دوامة أو ومضات من الضوء عندما يغمضون أعينهم، ما قد يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم مصابون بالهلوسة.ولكن، وفقا لطبيب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الدكتور سرمد مزهر، فإن هذه التجارب البصرية طبيعية تماما، خاصة بالنسبة للأطفال.وفي منشور له على "إنستغرام"، أوضح الدكتور مزهر السبب العلمي وراء هذه "الأحاسيس الغريبة" وكشف عن عدة أسباب لحدوثها. وقال: "75% من الناس رأوا هذه الأضواء عند النوم عندما كانوا أطفالا. والبعض يصفها بأنها ألوان وأنماط، أو نجوم أو كواكب عائمة، والبعض الآخر يصفها بالمجرات البعيدة. إن العلماء ليسوا متأكدين تماما من أسبابها، ولكن هناك ثلاث نظريات سائدة حول كيفية حدوثها".وأوضح أن أولى هذه النظريات تتمثل في الفوسفين، وهي ظاهرة تحدث داخل العين يحدث بها إحساس إبصاري موضوعي بإثارة الشبكية والعين مغلقة. وتتمثل في ظهور نقاط أضواء وهمية ونقاط على شكل نجوم صغيرة عند فرك العين أو الضغط عليها.وقال الدكتور مزهر إن التفسيرات الأخرى للأنماط الدوامة أو ومضات من الضوء، تتمثل في "تداخل المجال المغناطيسي" و"البيوفوتونيك"، الذي يشير إلى جزيئات الضوء التي تتولد داخل شبكية العين، "على غرار تلك الموجودة في اليراع أو المخلوقات البحرية التي تتوهج في الظلام". (روسيا اليوم)