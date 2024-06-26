Advertisement

صحة

للتغلب على الجفاف خلال رحلات الجو.. إليك الحل

Lebanon 24
26-06-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1216253-638550209982552510.jpg
Doc-P-1216253-638550209982552510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
السفر الجوي من أكثر التجارب التي تمنح شعوراً بالتحرر، وخلال إجازات الصيف يرغب المسافر في استغلال أيام الإجازة على أفضل وجه، لكن غالباً ما يصاب بعض المسافرين باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، والإمساك، وتشنجات الساق.
Advertisement

وفي ما يلي، إليك أهم النصائح الخاصة بالتغذية، والتي تقلل متاعب الرحلة على متن الطائرة:

- أولى النصائح، وفق "هيلث داي"، تتعلق بالرطوبة، فالنسبة المثالية للبشر هي بين 30% و50%، ويعتبر بعض الباحثين أن نسبة 60% مقبولة، لكن على متن الطائرة يتراوح مستوى الرطوبة بين 10 إلى 20% فقط.

- كذلك، يتم سحب الكثير من الهواء الذي يدور في جميع أنحاء الطائرة من الخارج، والهواء على ارتفاعات عالية جاف بشكل لا يصدق. هنا، فإن الحل في مواجهة هذه الحالة هو ترطيب الجسم بشرب الماء، لكن يتجنب كثير من المسافرين ذلك لتقليل الذهاب إلى الحمّام. 

- لنجاح الترطيب، يُنصح بإضافة الإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم إلى الماء، لأن هذه المعادن تحمل الماء بشكل أفضل إلى خلايا الجسم.

- يعد تناول الوجبات الخفيفة من الفاكهة أيضاً خياراً رائعاً، لأنه لن تحصل على الماء فحسب، بل ستحصل أيضاً على الإلكتروليتات والغلوكوز، ويساعد جميع ذلك في جهود الترطيب.

- تذكر أن تستفيد من خدمة المشروبات أثناء الرحلة أيضاً، لكن تجنب المشروبات الغازية أو الكحول، والتي يمكن أن تزيد من الجفاف، واختر بدلاً من ذلك المياه الغازية المنكهة أو الشاي أو العصائر. 

وتوصي الجمعية الطبية الفضائية بشرب كوب من الماء في الساعة أثناء الطيران. (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-06-26
10:25 | 2024-06-26
07:32 | 2024-06-26
06:07 | 2024-06-26
04:14 | 2024-06-26
02:04 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24