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صحة
للتغلب على الجفاف خلال رحلات الجو.. إليك الحل
Lebanon 24
26-06-2024
|
14:00
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السفر الجوي من أكثر التجارب التي تمنح شعوراً بالتحرر، وخلال إجازات الصيف يرغب المسافر في استغلال أيام الإجازة على أفضل وجه، لكن غالباً ما يصاب بعض المسافرين باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، والإمساك، وتشنجات الساق.
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وفي ما يلي، إليك أهم النصائح الخاصة بالتغذية، والتي تقلل متاعب الرحلة على متن الطائرة:
- أولى النصائح، وفق "هيلث داي"، تتعلق بالرطوبة، فالنسبة المثالية للبشر هي بين 30% و50%، ويعتبر بعض الباحثين أن نسبة 60% مقبولة، لكن على متن الطائرة يتراوح مستوى الرطوبة بين 10 إلى 20% فقط.
- كذلك، يتم سحب الكثير من الهواء الذي يدور في جميع أنحاء الطائرة من الخارج، والهواء على ارتفاعات عالية جاف بشكل لا يصدق. هنا، فإن الحل في مواجهة هذه الحالة هو ترطيب الجسم بشرب الماء، لكن يتجنب كثير من المسافرين ذلك لتقليل الذهاب إلى الحمّام.
- لنجاح الترطيب، يُنصح بإضافة الإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم إلى الماء، لأن هذه المعادن تحمل الماء بشكل أفضل إلى خلايا الجسم.
- يعد تناول الوجبات الخفيفة من الفاكهة أيضاً خياراً رائعاً، لأنه لن تحصل على الماء فحسب، بل ستحصل أيضاً على الإلكتروليتات والغلوكوز، ويساعد جميع ذلك في جهود الترطيب.
- تذكر أن تستفيد من خدمة المشروبات أثناء الرحلة أيضاً، لكن تجنب المشروبات الغازية أو الكحول، والتي يمكن أن تزيد من الجفاف، واختر بدلاً من ذلك المياه الغازية المنكهة أو الشاي أو العصائر.
وتوصي الجمعية الطبية الفضائية بشرب كوب من الماء في الساعة أثناء الطيران.
(24)
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