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صحة

ماذا كشفت دراسة صينية عن الصيام المتقطع؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 16:00
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قد يكون الصيام المتقطع تدخلاً أكثر فاعلية من الأدوية للمصابين بمرض السكري في بداية التشخيص، أو لمن لديهم سمنة أو زيادة الوزن، وفق دراسة صينية جديدة.

واعتمدت التجربة على نمط الصيام لمدة يومين غير متتاليين في الأسبوع، وتناول الطعام المعتاد لمدة 5 أيام أخرى.
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وقارن الدكتور ليكسين جو من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين وزملاؤه تأثير هذا النمط من الصيام المتقطع على التحكم في نسبة الغلوكوز، مقارنة بدواء ميتفورمين وإمباغليفلوزين.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، فقد استمرت التجربة 16 أسبوعاً، بمشاركة 405 أفراد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو تشخيص حديث للسكري.

وفي نهاية الأسبوع الـ 16 كان فقدان الوزن في مجموعة الصيام المتقطع أفضل من مجموعة الأدوية.

وقالت النتائج إن "هذا النهج قد يكون بمثابة تدخل أولي فعال في نمط الحياة، بدلاً من الأدوية المضادة للسكري لمرضى السكري من النوع 2". (24)
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