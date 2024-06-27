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صحة
فاكهة لذيذة تغذي البكتيريا الضارة في الفم وتتسبب بتسوس الأسنان!
Lebanon 24
27-06-2024
|
15:00
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أصدر طبيب الأسنان أندريه بوزيك تحذيرا من تناول نوع شائع من الفواكه بكثرة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
قال الطبيب المختص، أندريه بوزيك، إن الفواكه الحلوة والمنعشة، مثل المانغو، تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن تغذي البكتيريا الضارة في الفم، التي تنتج أحماضا تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى التسوس.
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وأوضح بوزيك أن المشكلة تتفاقم إذا ظلت بقايا المانغو على الأسنان، ما يخلق أرضا خصبة للبكتيريا المسببة للتسوس.
وأشار بوزيك إلى ضرورة شرب الماء أثناء تناول المانغو، حيث يمكن أن يساعد في إزالة السكريات والأحماض من الأسنان. وقال: "هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر التسوس".
كما نصح بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قصير من تناول المانغو.
ونصح أيضا بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول المانغو أو غيرها من الحلويات والفاكهة، قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.
المصدر: روسيا اليوم
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