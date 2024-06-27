26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اثناء الحمل.. كم عدد السعرات الحرارية الإضافية التي تحتاجها المرأة؟
Lebanon 24
27-06-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يضيف الحمل الكثير من الضغط على الجسم، ما يتطلب تناول طعام أكثر من المعتاد على مدار تسعة أشهر لدعم الحمل ونمو الجنين.
وبحسب الدراسات، فإن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها نمو الطفل تتراوح على نطاق واسع، من حوالي 50 ألفا إلى ما يقارب 85 ألف سعرة حرارية إضافية على مدار فترة الحمل بأكملها.
Advertisement
وقال هيرمان بونتزر، أستاذ الأنثروبولوجيا التطورية والصحة العالمية في جامعة ديوك: "أود أن أقول إنه بالنسبة لمعظم النساء، فإن 50 ألف سعرة حرارية ستكون أقل من الواقع بشكل كبير. أعتقد أنه بالنسبة للأغلبية، سيكون العدد نحو 70 ألفا، أو حتى أكثر".
وتتغير متطلبات الطاقة أثناء الحمل على مدار الأشهر التسعة. وتستهلك الأشهر الثلاثة الأولى أقل قدر من الطاقة المضافة، وفقا لمقالة نشرت عام 2005. وخلال هذا الوقت، يبلغ متوسط زيادة الوزن بالنسبة للمرأة الحامل التي تتمتع بصحة جيدة نحو 18 غراما يوميا. ويرتفع هذا إلى 60 غراما يوميا خلال الأشهر الثلاثة الثانية ثم ينخفض قليلا إلى 54 غراما يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
كذلك، توصلت نانسي بوت، أستاذة طب الأطفال والتغذية في كلية بايلور للطب، وزملاؤها، بعد مراجعة للعديد من الدراسات التي حسبت إجمالي تكلفة الطاقة أثناء الحمل، إلى تقديرات تبلغ 77675 سعرة حرارية، بحيث تكون هناك 90 سعرة حرارية إضافية يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، و287 سعرة حرارية يوميا في الثلث الثاني من الحمل، و466 سعرة حرارية يوميا في الثلث الثالث.
ووفقاً لبونتزر، الاختلافات في عدد السعرات الحرارية المحسوبة في الدارسات يعد أمرا صعبا بالنظر إلى عدة عوامل، بما في ذلك السن وحجم كل امرأة بالإضافة إلى مدى النشاط البدني للحامل والصفات الفسيولوجية الأخرى، مثل عملية التمثيل الغذائي.
صحة
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
03:48 | 2024-06-27
27/06/2024 03:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-06-27
27/06/2024 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
02:13 | 2024-06-27
27/06/2024 02:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:03 | 2024-06-27
27/06/2024 04:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:25 | 2024-06-27
بريطانيا تسجل وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا إيكولي.. فماذا نعرف عنها؟
15:00 | 2024-06-27
فاكهة لذيذة تغذي البكتيريا الضارة في الفم وتتسبب بتسوس الأسنان!
13:52 | 2024-06-27
وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا "إيكولي".. والسبب خس في الشطائر!
10:30 | 2024-06-27
فوائد خاصة للطماطم في تعزيز صحة الرجال
08:30 | 2024-06-27
طريقة سهلة ورخيصة لمنع تطور مرض السكري.. تعرفوا إليها
06:15 | 2024-06-27
إصابات ووفيات.. مرض خطير يُثير الرعب في إسرائيل ما هو؟
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 07:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 07:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 07:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24