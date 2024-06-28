الكرز الأحمر أو الأصفر؟.. أي نوع أكثر فائدة للجسم؟

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يشير الخبراء إلى أن الكرز الأحمر يحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز، ما يجعل مذاقه أكثر حلاوة من الكرز الأصفر، لذلك ينصحون الأشخاص الذين لا يحبون الأطعمة الحلوة تناول ثمار الكرز الفاتحة اللون، ومن يحب الأطعمة الحلوة تناول الكرز الأحمر.ووفقا لهم، ترتفع نسبة بيتا كاروتين- المضاد القوي للأكسدة في الكرز الأحمر وتزداد في الأكثر احمرارا، ولكن بصورة عامة تحتوي جميع أنواع الكرز على نسبة عالية من بيتا كاروتين، لذلك يمكن تصنيفها ضمن الأطعمة التي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكرز على نسبة عالية من البوتاسيوم وعناصر معدنية أخرى ضرورية للصحة. (روسيا اليوم)